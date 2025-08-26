O sprawie na konferencji prasowej poinformował premier Anthony Albanese. Oświadczył on, że Australijska Organizacja Bezpieczeństwa i Wywiadu (ASIO) zebrała wiarygodne dowody na to, że to Iran stał za dwoma atakami.

Reklama Reklama

– Były to nadzwyczajne i niebezpieczne akty agresji zorganizowane przez obce państwo na terytorium Australii – powiedział. – Były to próby podważenia spójności społecznej i zasiania niezgody w naszej społeczności– ocenił.

Australia wydala ambasadora Iranu i zawiesza działalność swojej ambasady w Teheranie

– Niedawno poinformowaliśmy ambasadora Iranu w Australii, że zostanie wydalony– ogłosił Albanese. Przekazał, że Australia zawiesiła działanie swojej ambasady w Teheranie, a wszyscy dyplomaci z tej placówki są „bezpieczni na terenie państwa trzeciego”.

Z zapowiedzi premiera Australii wynika, że władze w Canberze zamierzają umieścić irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej na liście organizacji terrorystycznych. – Wiele razy mówiłem, że Australijczycy chcą dwóch rzeczy: żeby zabijanie na Bliskim Wschodzie ustało i żeby konflikt na Bliskim Wschodzie nie przeniósł się tutaj– mówił szef australijskiego rządu.