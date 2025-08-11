Rzeczpospolita
Kolejne państwa zapowiadają uznanie Palestyny

Australia uzna państwo palestyńskie we wrześniu, w czasie Zgromadzenia Ogólnego ONZ - zapowiedział premier tego kraju Anthony Albanese.

Publikacja: 11.08.2025 06:05

Rośnie liczba państw zapowiadających uznanie Palestyny we wrześniu

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Uznanie Palestyny rozważa też Nowa Zelandia – poinformował szef MSZ tego kraju Winston Peters. Ostateczną decyzję w tej sprawie rząd Christophera Luxona ma podjąć we wrześniu – i przedstawić ją w czasie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. 

Uznanie Palestyny: Nowa Zelandia rozważa, Australia zdecydowała

„Zamierzamy rozważyć tę kwestię uważnie i potem działać zgodnie z zasadami, wartościami i narodowym interesem Nowej Zelandii” – napisał Peters w oświadczeniu. Szef MSZ Nowej Zelandii odnotował, że wielu bliskich partnerów jego kraju opowiedziało się za uznaniem państwa palestyńskiego, ale – jak zaznaczył – Nowa Zelandia prowadzi niezależną politykę zagraniczną. 

Zniszczenia w Strefie Gazy

Foto: PAP

Jednocześnie Peters zaznaczył, że jeśli chodzi o stosunek Nowej Zelandii do niepodległej Palestyny „od pewnego czasu jest jasne”, że jest to kwestia nie tego, czy Nowa Zelandia uzna Palestynę, ale kiedy to zrobi. W kontekście decyzji, jaka ma zapaść w tej kwestii we wrześniu, rząd Nowej Zelandii ma ocenić, czy udało się uczynić „wystarczający postęp” na drodze do tego, by „terytoria palestyńskie” stały się państwem, które Nowa Zelandia będzie mogła uznać. 

Tymczasem rząd Australii oświadczył, że podjął już decyzję i we wrześniu, w czasie Zgromadzenia Ogólnego ONZ, uzna niepodległą Palestynę. 

Albanese zaznaczył, że uznanie Palestyny będzie wymagało zapewnienia przez władze Autonomii Palestyńskiej, że Hamas rządzący dziś Strefą Gazy nie będzie brał udział w tworzeniu rządu palestyńskiego państwa ani nie będzie miał żadnego udziału we władzy. 

Palestyna w ONZ jest państwem obserwatorem

Palestyna ma status państwa obserwatora w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ od 2012 roku. Ponad 3/4 z 193 państw członkowskich ONZ uznaje państwo palestyńskie. Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne z Autonomią Palestyńską od 1982 roku, uznała też Deklarację Niepodległości Palestyny z 1988 roku. Z państw, które są stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ Palestynę uznają obecnie Chiny i Rosja, od września mogą dołączyć do nich Francja i Wielka Brytania. Wówczas jedynym członkiem RB ONZ, który nie będzie uznawał Palestyny, pozostaną Stany Zjednoczone. 

– Dwupaństwowe rozwiązanie daje największą nadzieję ludzkości na przerwanie kręgu przemocy na Bliskim Wschodzie i zakończenie konfliktu, cierpienia i głodu w Gazie – oświadczył Albanese. Premier Australii mówił wcześniej, że w kraju istnieje od dawna ponadpartyjny konsensus co do tego, że konflikt izraelsko-palestyński powinno zakończyć dwupaństwowe rozwiązanie. 

Wcześniej uznanie Palestyny w czasie Zgromadzenia Ogólnego ONZ zapowiedziały Francja i Kanada, z kolei Wielka Brytania zapowiedziała, że również uzna Palestynę, jeśli Izrael nie poprawi sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy i nie porozumie się w sprawie zawieszenia broni z Hamasem. To ostatnie znacznie oddaliło się po tym, jak rząd Beniamina Netanjahu podjął decyzję o nowej ofensywie i militarnej okupacji Gazy, największego miasta enklawy – a w dłuższej perspektywie o okupacji całej Strefy Gazy. 

Beniamin Netanjahu: Powstanie niepodległej Palestyny przyniesie wojnę, nie pokój

Izrael potępia kraje zapowiadające uznanie Palestyny, stojąc na stanowisku, że jest to „nagroda dla Hamasu”. W niedzielę Netanjahu mówił dziennikarzom, że większość obywateli Izraela opowiada się przeciw ustanowieniu państwa palestyńskiego, ponieważ – ich zdaniem – „przyniesie to wojnę, a nie pokój”. Jednocześnie w Tel Awiwie na ulice wyszły tysiące Izraelczyków sprzeciwiających się eskalacji działań wojskowych w Gazie. 

Netanjahu stwierdził, że decyzje państw, które chcą uznać Palestynę są „rozczarowujące i haniebne”, ale „nie zmieni stanowiska Izraela”. 

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Konflikt Izraelsko-Palestyński Miejsca Regiony Australia i Oceania Australia Nowa Zelandia

