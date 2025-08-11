W ataku oprócz 28-latka zginęło jeszcze trzech innych dziennikarzy Al Jazeery – Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher i Mohammed Noufal. Oprócz nich w ataku miały zginąć jeszcze dwie inne osoby – podają źródła palestyńskie.

Zniszczenia w Strefie Gazy Foto: PAP

Izrael oskarżył 28-letniego Anasa Al Sharifa o kierowanie komórką Hamasu

Izrael twierdzi, że Al Sharif, który był celem ataku, stał na czele komórki Hamasu odpowiedzialnej za „ataki rakietowe wymierzone w izraelskich cywilów i żołnierzy Sił Obronnych Izraela (izraelskiej armii)”. Dowodem na to mają być ustalenia izraelskiego wywiadu oraz dokumenty znalezione w czasie działań w Strefie Gazy.

Izraelski atak potępiają organizacje dziennikarskie i stacja, w której pracowały ofiary. Specjalna Sprawozdawczyni ONZ ds. promowania i ochrony wolności opinii i wypowiedzi Irene Khan ostrzegała wcześniej, że życie Al Sharifa jest zagrożone ze względu na przygotowywane przez niego reportaże ze Strefy Gazy. Khan podkreślała, że oskarżenia, jakie formułuje wobec Al Sharifa Izrael, nie zostały w żaden sposób potwierdzone.