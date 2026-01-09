W czasie dorocznego spotkania papież ostrzegał, że „wojna wraca do łask”, a pokój jest coraz częściej osiągany za pomocą siły zamiast być pokojem sprawiedliwym.

Papież Leon XIV: Ochrona świętości życia zawsze liczy się bardziej niż interes narodowy

- Zasada ustanowiona po II wojnie światowej, która zakazywała państwom używania siły do naruszania granicy innych państw, została całkowicie podważona – ubolewał Leon XIV. Zdaniem papieża zagraża to rządom prawa.

Leon XIV mówił też, że pokój coraz częściej osiągany jest zbrojnie „jako warunek potwierdzenia własnej dominacji”. Takie podejście – jak dodał - „poważnie zagraża rządom prawa, które są fundamentem wszelkiego pokojowego współistnienia”.

Cytując Św. Augustyna papież mówił, że nawet ci, którzy prowadzą wojnę ostatecznie pragną pokoju, ale „nie jako wspólnego dobra, ale pokoju jako własności”. - Oni nie chcą, by nie było pokoju, ale chcą pokoju, którego pragną - wyjaśnił. Według papieża takie wypaczone rozumienie pokoju doprowadziło ludzkość do katastrofy w XX wieku. Leon XIV przypomniał, że to z tej tragedii wyłonił się ONZ, stworzony 80 lat temu jako centrum wielostronnej współpracy „gwarantującej pokój, broniącej praw człowieka i promującej zrównoważony rozwój”.