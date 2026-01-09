Aktualizacja: 09.01.2026 14:27 Publikacja: 09.01.2026 14:23
Papież Leon XIV
W czasie dorocznego spotkania papież ostrzegał, że „wojna wraca do łask”, a pokój jest coraz częściej osiągany za pomocą siły zamiast być pokojem sprawiedliwym.
- Zasada ustanowiona po II wojnie światowej, która zakazywała państwom używania siły do naruszania granicy innych państw, została całkowicie podważona – ubolewał Leon XIV. Zdaniem papieża zagraża to rządom prawa.
Leon XIV mówił też, że pokój coraz częściej osiągany jest zbrojnie „jako warunek potwierdzenia własnej dominacji”. Takie podejście – jak dodał - „poważnie zagraża rządom prawa, które są fundamentem wszelkiego pokojowego współistnienia”.
Cytując Św. Augustyna papież mówił, że nawet ci, którzy prowadzą wojnę ostatecznie pragną pokoju, ale „nie jako wspólnego dobra, ale pokoju jako własności”. - Oni nie chcą, by nie było pokoju, ale chcą pokoju, którego pragną - wyjaśnił. Według papieża takie wypaczone rozumienie pokoju doprowadziło ludzkość do katastrofy w XX wieku. Leon XIV przypomniał, że to z tej tragedii wyłonił się ONZ, stworzony 80 lat temu jako centrum wielostronnej współpracy „gwarantującej pokój, broniącej praw człowieka i promującej zrównoważony rozwój”.
Leon XIV mówił też o znaczeniu międzynarodowego prawa humanitarnego przestrzeganie którego nie może zależeć od „okoliczności i militarnych bądź strategicznych interesów”. Prawo humanitarne – jak dodał - jest „zobowiązaniem podjętym przez państwa” i musi zawsze mieć prymat nad „ambicjami walczących”.
Papież Leon XIV
Papież podkreślił, że ataki na „szpitale, infrastrukturę energetyczną, budynki mieszkalne i miejsca kluczowe dla codziennego życia” stanowią poważne naruszenie i dodał, że Watykan potępia „wszelkie formy włączania cywilów w operacje wojskowe”. - Ochrona zasady nienaruszalnej godności ludzkiej i świętości życia zawsze liczy się bardziej niż jakikolwiek interes narodowy – powiedział.
Mówiąc o dążeniach do pokoju papież wskazał, że wynika to „pokory i odwagi”. - Pokory, by żyć w prawdzie oraz odwagi do wybaczania – dodał.
Leon XIV mówił o „trwającej wojnie na Ukrainie” i cierpieniu cywilów oraz o „pilnej potrzebie natychmiastowego zawieszenia broni”, wzywając do dialogu „motywowanego szczerym poszukiwaniem drogi wiodącej do pokoju”. Zaapelował też do społeczności międzynarodowej aby nie wahała się i zapewnił, że Watykan jest gotów wesprzeć „każdą inicjatywę promującą pokój i harmonię”.
Mówiąc o sytuacje w Strefie Gazy papież stwierdził, że mimo zawieszenia broni z października cywile nadal doświadczają tam „poważnego kryzysu humanitarnego”. Mówił też, że rozwiązanie dwupaństwowe pozostaje instytucjonalnym sposobem na to, by spotkały się aspiracje Palestyńczyków i Izraelczyków. Ubolewał też nad falą przemocy na Zachodnim Brzegu wymierzoną w palestyńskich cywilów, którzy – jak podkreślił - mają prawo „żyć w pokoju na swojej ziemi”.
W swojej wypowiedzi papież odniósł się do sytuacji w rejonie Ameryki Łacińskiej. W kontekście sytuacji w Wenezueli „w świetle ostatnich wydarzeń” wzywał do poszanowania woli mieszkańców tego kraju i ochrony praw człowieka i praw obywatelskich. Przywołał przykład dwojga wenezuelskich świętych, kanonizowanych w październiku 2025 roku - José Gregorio Hernándeza oraz siostry Carmen Rendiles - wskazując ich jako inspirację do budowy społeczeństwa opartego na „sprawiedliwości, prawdzie, wolności i braterstwie”.
Leon XIV wskazał na pilną potrzebę kontroli zbrojeń nuklearnych i ostrzegł przed powrotem do wyścigu zbrojeń przy coraz bardziej zaawansowanych systemów uzbrojenia, w tym takich kształtowanych przez sztuczną inteligencję.
Mówiąc o imigrantach i więźniach papież wezwał do obrony ich godności. - Każdy imigrant jest osobą i ma (...) prawa, które muszą być szanowane w każdej sytuacji – podkreślił. Dodał, że migracje nie zawsze są dobrowolne, a wielu imigrantów ucieka przed „prześladowaniami, konfliktami a nawet skutkami zmian klimatycznych”. Z kolei mówiąc o więźniach stwiedził., że „nie mogą być zredukowani do przestępstw, które popełnili”.
