Netanjahu przyspiesza operację zdobycia Gazy. Czy strajk generalny sparaliżuje Izrael?

W proteście przeciwko decyzji rządu o rozszerzeniu działań wojennych i przejęcie kontroli nad miastem Gaza, rodziny porwanych przez Hamas zakładników wzywają do strajku generalnego. Tymczasem premier Netanjahu polecił armii Izraela przyspieszenie działań zmierzających do okupacji całego terytorium enklawy.

Publikacja: 10.08.2025 21:01

Beniamin Netanjahu

Beniamin Netanjahu

Foto: Reuters, ABIR SULTAN

Agnieszka Kazimierczuk

Gabinet Netanjahu decyzję o okupacji całego terytorium Strefy Gazy podjął w piątek 8 sierpnia, kilka godzin po ogłoszeniu tych planów przez izraelskiego premiera.  

„Izraelskie Siły Obronne przygotowują się do przejęcia kontroli nad miastem Gaza, jednocześnie dostarczając pomoc humanitarną cywilnym mieszkańcom poza strefą działań wojennych” – brzmiał komunikat wydany przez kancelarię premiera Netanjahu. Portal Axios podawał, powołując się na izraelskiego urzędnika, że Izrael chce ewakuować cywilów z miasta, a następnie rozpocząć w nim ofensywę lądową wymierzoną w Hamas.

Wielotysięczne demonstracje w Izraelu. Sprzeciw Szefa Sztabu

W sobotę wieczorem tysiące protestujących wyszło na ulice Tel Awiwu, aby sprzeciwić się planowi Benjamina Netanjahu, który ma na celu eskalację wojny w Strefie Gazy.

Według organizatorów  demonstracja  zgromadziła ponad 100 000 demonstrantów. Uczestnicy domagali się natychmiastowego zakończenia działań wojennych i uwolnienia zakładników. Namawiali też wojsko do odmowy wykonania rozkazu zdobycia miasta Gaza. 

Sprzeciw wobec planów Beniamina Netanjahu wyraził także szef Sztabu Generalnego IDF generał Eyal Zamir. Według informacji medialnych, Zamir ostrzegał, że pełna okupacja „wciągnie Izrael w czarną dziurę”, zmusi do wzięcia na siebie odpowiedzialności za około dwa miliony Palestyńczyków, co pociągnie za sobą wieloletnią operację oczyszczania terenu, wystawi żołnierzy na długotrwałą walkę partyzancką i co najgroźniejsze – zagrozi przetrzymywanym przez Hamas około 50 zakładnikom, z których 20 prawdopodobnie jeszcze żyje.

Rządowa oficjalna odpowiedź na stanowisko Zamira brzmiała, że IDF jest gotowy do realizacji każdej decyzji podjętej przez Radę Bezpieczeństwa. Wcześniej padła też sugestia, że jeśli Zamir się z tymi planami nie zgadza, powinien złożyć rezygnację. 

Strajk generalny? Udział zadeklarowały już setki firm

Bliscy przetrzymywanych zakładników  w proteście przeciwko decyzji o rozszerzeniu wojny i przejęciu Gazy,  wezwali do przeprowadzenia w następną niedzielę strajku generalnego na terytorium całego Izraela. 

„Zamykamy kraj, aby uratować żołnierzy i zakładników” – powiedzieli krewni zakładników w Tel Awiwie. Dołączyła do nich Rada 7 Października, która reprezentuje rodziny żołnierzy poległych na początku wojny.  Organizatorzy poinformowali, że inicjatywa rozpocznie się od oddolnego wysiłku, głównie prywatnych firm i obywateli, którzy w niedzielę zastrajkują, aby zahamować gospodarkę. W ciągu kilku godzin Rada 7 Października poinformowała, że „setki” firm zadeklarowało udział w strajku, a także „tysiące obywateli, którzy zadeklarowali, że wezmą dzień wolny”.

Największy izraelski związek zawodowy, znany jako Histadrut, nie przyłączył się jeszcze do strajku. Oczekuje się, że rodziny spotkają się w poniedziałek z przewodniczącym Histadrutu, Arnonem Bar-Davidem, aby przekonać go do przyłączenia się do akcji.

Netanjahu przyspiesza akcję zdobycia Gazy

Tymczasem w niedzielę premier Izraela na konferencji prasowej w Jerozolimie stwierdził, że chce skończyć wojnę najszybciej, jak to możliwe i polecił Siłom Obronnym Izraela (IDF) przyspieszenie terminu zdobycia Gazy. 

Netanjahu twierdzi, że  po miesiącach bezowocnych negocjacji stało się jasne ponad wszelką wątpliwość, że Hamas po prostu nie jest zainteresowany porozumieniem i postawił niemożliwe do spełnienia warunki. 

Nie tylko z naszego punktu widzenia, ale także z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych  – zastrzegł Netanjahu. - Obejmują one między innymi całkowite wycofanie się ze Strefy Gazy – w tym z Korytarza Filadelfijskiego – co umożliwiłoby swobodny przemyt broni; uwolnienie uwięzionych terrorystów, tych potworów; oraz żądanie wiążących gwarancji międzynarodowych, które uniemożliwiłyby Siłom Obronnym Izraela wznowienie walk. To warunki kapitulacji, na które żaden odpowiedzialny rząd nie zgodziłby się – i ja z pewnością ich nie zaakceptuję - oznajmił premier Izraela. 

Gaza
Konflikty zbrojne
Niemiecka broń nie trafi do Izraela. Berlin reaguje na działania w Gazie

Dodał, że decyzję  o pełnej okupacji Strefy gazy podjęto „pomimo ogromnej presji ze strony kraju i zagranicy – presji na zakończenie wojny”, która, jak twierdzi Netanjahu, istniała „jeszcze przed wejściem do Rafah” w zeszłym roku. Netanjahu podkreślił, że jest świadom  ogromnego wysiłku armii. 

Dlatego poleciłem Siłom Obronnym Izraela skrócenie harmonogramu przejmowania kontroli nad miastem Gaza – powiedział Netanjahu. - Nie zamierzam umacniać Hamasu – zamierzam go pokonać - skwitował. 

