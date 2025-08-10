Netanjahu przyspiesza operację zdobycia Gazy. Czy strajk generalny sparaliżuje Izrael?

Sprzeciw wobec planów Beniamina Netanjahu wyraził także szef Sztabu Generalnego IDF generał Eyal Zamir. Według informacji medialnych, Zamir ostrzegał, że pełna okupacja „wciągnie Izrael w czarną dziurę”, zmusi do wzięcia na siebie odpowiedzialności za około dwa miliony Palestyńczyków, co pociągnie za sobą wieloletnią operację oczyszczania terenu, wystawi żołnierzy na długotrwałą walkę partyzancką i co najgroźniejsze – zagrozi przetrzymywanym przez Hamas około 50 zakładnikom, z których 20 prawdopodobnie jeszcze żyje.

Rządowa oficjalna odpowiedź na stanowisko Zamira brzmiała, że IDF jest gotowy do realizacji każdej decyzji podjętej przez Radę Bezpieczeństwa. Wcześniej padła też sugestia, że jeśli Zamir się z tymi planami nie zgadza, powinien złożyć rezygnację.

Strajk generalny? Udział zadeklarowały już setki firm

Bliscy przetrzymywanych zakładników w proteście przeciwko decyzji o rozszerzeniu wojny i przejęciu Gazy, wezwali do przeprowadzenia w następną niedzielę strajku generalnego na terytorium całego Izraela.

„Zamykamy kraj, aby uratować żołnierzy i zakładników” – powiedzieli krewni zakładników w Tel Awiwie. Dołączyła do nich Rada 7 Października, która reprezentuje rodziny żołnierzy poległych na początku wojny. Organizatorzy poinformowali, że inicjatywa rozpocznie się od oddolnego wysiłku, głównie prywatnych firm i obywateli, którzy w niedzielę zastrajkują, aby zahamować gospodarkę. W ciągu kilku godzin Rada 7 Października poinformowała, że „setki” firm zadeklarowało udział w strajku, a także „tysiące obywateli, którzy zadeklarowali, że wezmą dzień wolny”.

Największy izraelski związek zawodowy, znany jako Histadrut, nie przyłączył się jeszcze do strajku. Oczekuje się, że rodziny spotkają się w poniedziałek z przewodniczącym Histadrutu, Arnonem Bar-Davidem, aby przekonać go do przyłączenia się do akcji.

Netanjahu przyspiesza akcję zdobycia Gazy

Tymczasem w niedzielę premier Izraela na konferencji prasowej w Jerozolimie stwierdził, że chce skończyć wojnę najszybciej, jak to możliwe i polecił Siłom Obronnym Izraela (IDF) przyspieszenie terminu zdobycia Gazy.