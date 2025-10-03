1041 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2025 r. o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy Straży Granicznej

1040 Zarządzenie nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2025 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Straży Granicznej

1039 Zarządzenie nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 października 2025 r. w sprawie Rady do spraw Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego