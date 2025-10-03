Aktualizacja: 03.10.2025 22:58 Publikacja: 03.10.2025 22:19
1041 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2025 r. o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy Straży Granicznej
1040 Zarządzenie nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2025 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Straży Granicznej
1039 Zarządzenie nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 października 2025 r. w sprawie Rady do spraw Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
1041 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2025 r. o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy Straży Granicznej
1040 Zarządzenie nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2025 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Straży Granicznej
Sędzia Maciej Nawacki w orzeczeniu dotyczącym wyłączenia neo-sędziego z jednej ze spraw zdecydował o karze dla w...
Z mediów społecznościowych dowiedziałem się, że jestem: zdrajcą, bandytą, złodziejem, przestępcą, karykaturą, uz...
Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego zajmie się rozwiązaniem sporu prawnego o to, kto jest rzecznik...
Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez Waldemara Ż...
Jeśli spadkobiercy nie grozi rychła śmierć i mógłby sporządzić inny testament np. notarialny, to jego testament...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas