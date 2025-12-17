Agencja informacyjna Associated Press informuje, że ABC będzie nadawać coroczną ceremonię do 2028 r.. Ten rok będzie zarazem jubileuszowy – odbędzie się setna gala Oscarów. Jednak od 2029 r. YouTube uzyska globalne prawa do streamingu Oscarów – aż do 2033 r. Platforma stanie się de facto domem wszystkich wydarzeń związanych z Oscarami, w tym relacji z czerwonego dywanu, gali Governors Awards oraz ogłoszenia nominacji.

– Jesteśmy zachwyceni, że wchodzimy w wielowymiarowe, globalne partnerstwo z YouTube, które stanie się przyszłym domem Oscarów oraz całorocznych programów Akademii – powiedzieli dyrektor generalny Akademii Bill Kramer oraz jej prezydentka Lynette Howell Taylor. – Akademia jest organizacją międzynarodową, a ta współpraca pozwoli nam poszerzyć dostęp do naszej działalności dla jak najszerszej publiczności na świecie, co przyniesie korzyści zarówno członkom Akademii, jak i całej społeczności filmowej – dodali.

Oscary przenoszą się do streamingu

Choć największe gale rozdania nagród stopniowo dodawały partnerów streamingowych, to umowa z YouTube oznacza, że po raz pierwszy jedno z tzw. „wielkiej czwórki” wydarzeń – Oscary, Grammy, Emmy i Tony – całkowicie rezygnuje z transmisji w telewizji naziemnej. Tym samym jedno z najczęściej oglądanych wydarzeń telewizyjnych (poza transmisjami NFL) trafia w ręce Google’a.