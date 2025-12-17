Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

101. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się na YouTubie

Oscary przeniosą się z ABC na YouTube od 2029 r. – poinformowała Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej. To historyczny moment dla branży telewizji streamingowej.

Publikacja: 17.12.2025 21:10

Oscary przeniosą się z ABC na YouTube

Oscary przeniosą się z ABC na YouTube

Foto: ANGELA WEISS / AFP

Urszula Lesman

Agencja informacyjna Associated Press informuje, że ABC będzie nadawać coroczną ceremonię do 2028 r.. Ten rok będzie zarazem jubileuszowy – odbędzie się setna gala Oscarów. Jednak od 2029 r. YouTube uzyska globalne prawa do streamingu Oscarów – aż do 2033 r. Platforma stanie się de facto domem wszystkich wydarzeń związanych z Oscarami, w tym relacji z czerwonego dywanu, gali Governors Awards oraz ogłoszenia nominacji.

Czytaj więcej

Amerykański pisarz Stephen King napisał m.in. „Lśnienie”, „Smętarz dla zwierzaków”, „Zieloną milę” c
Film
Znany pisarz chce odwołania Oscarów. „Neron grał, gdy Rzym płonął”

– Jesteśmy zachwyceni, że wchodzimy w wielowymiarowe, globalne partnerstwo z YouTube, które stanie się przyszłym domem Oscarów oraz całorocznych programów Akademii – powiedzieli dyrektor generalny Akademii Bill Kramer oraz jej prezydentka Lynette Howell Taylor. – Akademia jest organizacją międzynarodową, a ta współpraca pozwoli nam poszerzyć dostęp do naszej działalności dla jak najszerszej publiczności na świecie, co przyniesie korzyści zarówno członkom Akademii, jak i całej społeczności filmowej – dodali.

Oscary przenoszą się do streamingu

Choć największe gale rozdania nagród stopniowo dodawały partnerów streamingowych, to umowa z YouTube oznacza, że po raz pierwszy jedno z tzw. „wielkiej czwórki” wydarzeń – Oscary, Grammy, Emmy i Tony – całkowicie rezygnuje z transmisji w telewizji naziemnej. Tym samym jedno z najczęściej oglądanych wydarzeń telewizyjnych (poza transmisjami NFL) trafia w ręce Google’a.

Czytaj więcej

Idan Weiss jako tytułowy bohater filmu „Franz Kafka”
Film
Oscary 2026: Krótkie listy ogłoszone. Nie ma „Franza Kafki”
Reklama
Reklama

YouTube może pochwalić się około 2 miliardów użytkowników. Gala Oscarów będzie transmitowana na YouTube bezpłatnie na całym świecie, a także dostępna dla subskrybentów YouTube TV. Transmisja będzie oferowana z wieloma ścieżkami dźwiękowymi w różnych językach oraz z napisami.

Akademia przez większą część 2025 r. poszukiwała nowej umowy licencyjnej na transmisję Oscarów – informuje magazyn „Variety”. Latem w gronie potencjalnych zainteresowanych pojawili się zarówno oczywiści, jak i mniej konwencjonalni gracze, w tym NBCUniversal oraz Netflix.

Według osób z branży YouTube zapłacił za prawa do Oscarów kwotę przekraczającą dziewięciocyfrową sumę, przebijając oferty Disney/ABC oraz NBCUniversal, które miały opiewać na wysokie, ośmiocyfrowe kwoty. Na mocy poprzedniej umowy Disney płacił za Oscary około 100 mln dol. rocznie – jednak w obliczu spadków oglądalności gali uważa się, że zarówno Disney, jak i ABC chciały ograniczyć wysokość opłat licencyjnych.

Czytaj więcej

Ta gala Oscarów jest już historią. W życie wchodzą nowe zasady
Film
Czy Oscary trafią do sztucznej inteligencji?

Źródła twierdzą, że menedżerowie Disneya byli zszokowani informacją o umowie z YouTube, dowiedziawszy się o niej dosłownie na chwilę przed tym, jak Akademia rozesłała oficjalny komunikat prasowy. Spodziewano się raczej, że prawa może przejąć NBCUniversal – nikt nie był przygotowany na niespodziankę w postaci YouTube’a.

ABC transmitowała galę Oscarów od 1961 r.

Stacja ABC, należąca do The Walt Disney Company, transmitowała galę Oscarów przez niemal całą ich historię. Po raz pierwszy została pokazana w telewizji przez NBC w 1953 r., jednak ABC przejęła prawa w 1961 r. Poza okresem 1971–1975, kiedy Oscary ponownie emitowało NBC, ceremonia była nadawana przez ABC.

Reklama
Reklama

Galę Oscarów w 2025 r. obejrzało na antenie ABC 19,7 mln widzów, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Media Telewizja Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Film Oscary YouTube
Netflix i Paramount rywalizują między sobą o przejęcie aktywów Warner Bros. Discovery
Media
Nieoficjalnie: Warner Bros. Discovery odrzuci ofertę przejęcia przez Paramount
Markus Reinisch
Media
Europa dławi się regulacjami i przegrywa wyścig o AI
Jimmy Lai pozuje do zdjęcia wśród demonstrantów przed siedzibami rządu centralnego w Hongkongu w Chi
Media
Miliarder z Hongkongu może trafić za kratki na resztę życia. Sąd: mózg spisków
Miliarder chętny na zakup TikToka „w zawieszeniu”. Co zrobi Donald Trump?
Media
Miliarder chętny na zakup TikToka „w zawieszeniu”. Co zrobi Donald Trump?
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Zmiany w zarządzie Gremi Media
Media
Zmiany w zarządzie Gremi Media
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama