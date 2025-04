Zresztą nie oszukujmy się, sztuczna inteligencja była już wielokrotnie wykorzystywana, by np. odmładzać lub postarzać aktorów. AI i deepfake spektakularnie odmłodziły Harrisona Forda w sekwencjach retrospektywnych „Indiany Jonesa i artefakcie przeznaczenia”. Były też wykorzystywane w obsypanym Oscarami filmie „Wszystko wszędzie naraz” Dana Kwana i Daniela Scheinerta.

Jeszcze więcej kontrowersji budzi użycie sztucznej inteligencji przy pisaniu scenariuszy. Dziś nie ma już wątpliwości, że jest ona coraz częściej używana do tworzenia tekstów, zwłaszcza soap oper i seriali. Ale też filmów fabularnych. Podczas strajku hollywoodzkich scenarzystów w 2023 roku członkowie Writers Guild of America żądali, by AI nie zastępowała pisarzy, chcieli też gwarancji, że nowy „współautor” nie odbierze im pełnego prawa do tantiem. Innym żądaniem było i to, by sztuczna inteligencja nie mogła w przyszłości stać się konkurentem w oscarowym wyścigu. Nie ulega jednak wątpliwości, że Amerykańska Akademia Filmowa już wkrótce będzie musiała bardzo poważnie zmierzyć się z tym problemem.

Zobaczyć niewidocznych

Już dziś jednak zachodzą inne zmiany w regulaminach oscarowych. Przede wszystkim pojawiają się nowe kategorie, w których będą przyznawane statuetki. Akademia zaczyna dostrzegać ludzi, którzy pełnią ważną rolę w procesie powstawania filmu, a dotąd byli niemal niewidoczni. Już od tego roku będą przyznawane Oscary dla reżyserów obsady – ludzi, którzy współpracują z twórcami filmu, mają ogromną znajomość rynku aktorskiego i po przeanalizowaniu scenariusza proponują wykonawców zarówno do epizodów, jak i do głównych ról. I przecież wiadomo, że ich praca – wiedza i instynkt – ma znaczący wpływ na kształt filmu. Reżyserzy obsady po raz pierwszy odbiorą Oscara już w 2026 roku.

A zaledwie kilka dni temu Akademia ogłosiła, że nagrody będą przyznawane również kaskaderom. O tę decyzję od lat walczył były kaskader, dziś producent i reżyser David Leitch, a popierało go wielu aktorów. Wśród nich m.in. Tom Cruise, który nigdy ze wsparcia dublerów nie korzysta, bo sam wykonuje wszelkie karkołomne skoki czy biegi po dachach rozpędzonych pociągów. Ale może właśnie dlatego wie, jak trudna jest to robota. A jednym z argumentów za oscarową decyzją było i to, że dla mocnych, niebezpiecznych scen kaskaderzy nierzadko ryzykują swoje zdrowie i życie. Oscar za wyczyny kaskaderskie ma zostać przyznany po raz pierwszy w 2028 roku.

W sytuacji, gdy liczba kategorii oscarowych wzrośnie wkrótce do 25, problemem stanie się czas transmisji telewizyjnej, który nie może zostać wydłużony. Trwają negocjacje z głównym partnerem Akademii – stacją ABC. Ale wszystko wskazuje na to, że z relacji telewizyjnej znikną trzy kategorie filmów krótkich: animowanych, dokumentalnych i fabularnych. Jest to wybór o tyle uzasadniony, że twórcy obrazów krótkich nie mogą kandydować jednocześnie w innych kategoriach: reżyserskiej, aktorskich itp.

Akademicy się dyscyplinują

W związku ze wzrastającą wciąż liczbą filmów w tym roku w większej liczbie kategorii będą ogłaszane tzw. krótkie listy poprzedzające pierwszy etap głosowania. Do już funkcjonujących krótkich list (m.in. filmów zagranicznych) dojdzie m.in. wyróżnienie za najlepsze zdjęcia. O nominacje w tej dziedzinie będą konkurować autorzy zdjęć do 10–20 tytułów.