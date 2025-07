Zawsze mówił, że reżyseria jest rzemiosłem, ale zaraz dodawał, że film powinien nieść jakieś znamię indywidualności jego twórcy. Dobrze, jeśli potrafi zwrócić ludziom uwagę na coś, obok czego przechodzą obojętnie. Warto pójść na „Piknik pod wiszącą skałą” do kina, poczuć smak tajemnicy, przez chwilę poddać się temu, czego nawet w najbardziej racjonalnym świecie nie możemy zrozumieć i czego nie objaśni nam sztuczna inteligencja.

Steven Spielberg straszy

Innym filmem, który właśnie obchodzi 50-lecie są „Szczęki” Stevena Spielberga. I pod koniec sierpnia ma pojawić się w kinach. 26-letni reżyser przekroczył budżet trzykrotnie, a liczbę dni zdjęciowych zwiększył z 55 do 159. Jednak to, co pokazał, nie tylko obroniło go, ale wręcz uczyniło z niego mistrza. Film o atakującym ludzi rekinie niósł też krytykę społeczną: burmistrz, nie bacząc na zagrożenie życia turystów, zapraszał do Amity: „Pogoda jest piękna, plaże są otwarte”.

W 1975 roku „Szczęki”, uwzględniając inflację, zarobiły ok. 1,5 mld dol., stając się pierwszym w historii kina wielkim letnim blockbusterem. Czy pół wieku później młodzi widzowie wychowani na AI nadal będą zachwycać się pokazywanym na dużym ekranie filmem Spielberga? Będzie się można wkrótce przekonać. A na razie, od 10 lipca, na platformie Disney+ jest już dostępny dokument „Szczęki: 50 lat kinowego hitu” Laurenta Bouzereau.

31 października Disney ma wprowadzić do kin zremasteryzowaną wersję kolejnego pięćdziesięciolatka – „The Rocky Horror Picture Show” Jima Sharmana z Susan Sarandon i Timem Currym. To połączenie musicalu, horroru i komedii jest opowieścią o parze, która z powodu awarii samochodu trafia nocą do zamczyska zamieszkiwanego przez dziwnego naukowca usiłującego stworzyć kochanka idealnego.

Kina zapraszają wieczorem

O naszej tęsknocie do wracających do kin dawnych filmów świadczy sukces „Timeless Festival”, jaki od dwóch lat odbywa się w Warszawie. A organizatorzy poszli za ciosem i teraz w warszawskim kinie Muranów proponują Timeless Summer: niemal codziennie o 20.30 prezentują inną klasyczną produkcję: od „Casablanki”, „Przeminęło z wiatrem” czy „Deszczowej piosenki” przez klasyczne tytuły Stanleya Kubricka, Gusa van Santa, Ridleya Scotta aż do kultowych produkcji kiedyś braci, a dzisiaj sióstr Wachowskich, czyli kolejnych „Matrixów”. Najświeższy film cyklu to „Zabij mnie i wyjedź z tego miasta” Mariusza Wilczyńskiego. Ta niezwykła animacja od dnia premiery w 2020 roku stała się klasykiem, do którego będą wracać następne pokolenia widzów.