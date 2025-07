Duże różnice kulturowe w małej klasowej społeczności

Dzieci z tej klasy mają dużo szczęścia: trafiły pod skrzydła mądrej, uważnej i do tego energicznej nauczycielki, jaką jest 32-letnia Ilkay. Pochodzi z Turcji i łatwiej jej zrozumieć problemy imigranckich dzieci niż komukolwiek innemu W rozmowach z podopiecznymi nie obawia się podejmowania kwestii uchodźczych, tematu wojny w Ukrainie i w Syrii Tłumaczy, dlaczego nieprawdą jest, że kobietom mniej wolno niż mężczyznom, i że dziewczynki mają prawo same wybierać, w co się ubiorą. To zderzenie z wzorcami kulturowymi wpajanymi im w rodzinnych domach.

W wielu sytuacjach widać, że dzieci są silnie związane z kulturami, z których pochodzą – tak jest m.in. w czasie wizyty w meczecie i katedrze św. Szczepana.

Meczet, dla większości z nich, jest miejscem znanym, podobnie jak zasady islamu i modlitwy recytowane z pamięci Niektórzy chłopcy przyznają, że poszczą w czasie Ramadanu, chociaż religia jeszcze tego od nich nie wymaga. Jedna z dziewczynek wychodzi już na dwór w chuście owijającej głowę…

Katedra św. Szczepana jest dla nich egzotyką – jedynie dwoje dzieci w klasie wychowuje się w chrześcijańskich, prawosławnych rodzinach. Ksiądz, będący gospodarzem miejsca, prosi, żeby zapamiętali, że katedra św. Szczepana należy do każdego wiedeńczyka, więc i do nich. I żeby powtórzyli to rodzicom. Po powrocie do szkoły, kiedy nauczycielka pyta, co zapamiętali z wycieczki, mówią, że McDonald’s, w którym jedli i że chrześcijanom nie wolno modlić się w meczecie.