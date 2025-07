Zmarł Michael Madsen, znany aktor filmów Quentina Tarantino

Aktor został znaleziony w swoim domu w Malibu w czwartek rano. Jego przedstawiciel poinformował, że przyczyną zgonu najprawdopodobniej był zatrzymanie akcji serca.

„W ciągu ostatnich dwóch lat Michael Madsen pracował nad kilkoma niezależnymi filmami, w tym nad nadchodzącymi produkcjami ‘Resurrection Road’, ‘Concessions’ oraz ‘Cookbook for Southern Housewives’. Był bardzo podekscytowany kolejnym etapem swojej kariery” – napisali w oświadczeniu jego menadżerowie Susan Ferris i Ron Smith oraz rzeczniczka prasowa Liz Rodriguez. „Michael Madsen był jednym z najbardziej ikonicznych aktorów Hollywood i wielu z nas będzie go bardzo brakowało”.

Ostatnie projekty i plany twórcze

W ciągu ostatnich dwóch lat Madsen angażował się w niezależne produkcje filmowe, między innymi „Resurrection Road", „Concessions" oraz „Cookbook for Southern Housewives". Był pełen entuzjazmu wobec kolejnych etapów swojej kariery. Aktor przygotowywał także do wydania nową książkę poetycką zatytułowaną „Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems".

Najważniejsze role i współpraca z Tarantino

Madsen zdobył sławę dzięki roli Mr. Blonde’a w filmie „Reservoir Dogs” z 1992 roku, gdzie wystąpił u boku takich aktorów jak Harvey Keitel czy Steve Buscemi. Jedna ze scen, w której jego bohater odcina ucho policjantowi przy dźwiękach piosenki „Stuck in the Middle With You”, stała się kultowa.