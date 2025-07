Na „Lalce” potknął się nawet Wojciech Jerzy Has. Punktem odniesienia dla nowych ekranizacji będzie film z Jerzym Kamasem i Małgorzatą Braunek

Jakkolwiek trudno dziś w to uwierzyć, bo w końcu mamy za sobą najbardziej udane 20-lecie w najnowszej historii Polski, w PRL-owskim filmie, przynajmniej do czasu, obowiązywały wyższe standardy niż dziś. W każdym, ale to absolutnie każdym, gatunku mieliśmy realizatorów wybitnych. Od mistrza komedii Stanisława Barei po geniusza kina Andrzeja Wajdę. Scenariusze miały w tamtych czasach początek, środek i koniec; aktorzy grali jak należy; a jeśli potrzebny był tłum statystów czy efektowne plenery, to znajdował się jakiś sposób. Ale to już było. Od kilku dekad w polskim kinie zadowalamy się tanimi substytutami. Oczywiście, są wyjątki jak choćby (niektóre) filmy Wojciecha Smarzowskiego, Jana Komasy czy Pawła Pawlikowskiego albo seriale Jana Holoubka, ale to wyjątki właśnie. Reguła jest jednak zupełnie inna.

A przecież na „Lalce” potknął się nawet jeden z największych reżyserów w historii naszego kina Wojciech Jerzy Has. Nikt, włącznie z nim samym, nie był w pełni zadowolony z tego filmu. Punktem odniesienia będzie więc przede wszystkim wierna oryginałowi serialowa adaptacja Ryszarda Bera z Jerzym Kamasem i Małgorzatą Braunek w rolach głównych. Każdy, kto ją widział, doceni wierność detalom, świetną realizację i aktorstwo oraz dopracowany scenariusz. To serial na poziomie absolutnie światowym. Ile takich nakręcono w Polsce przez ostatnich 20 lat? Moim zdaniem jeden. To „Wielka woda” Jana Holoubka.

Z polskim kinem jest trochę tak jak z piłką nożną. Jego najlepsze czasy przypadają na okres, który wcale nie był dobry dla kraju. Dziś, choć zdarzają się jakieś dobre momenty, codzienność jest mało ciekawa. A czasem wręcz przygnębiająca. I w obu przypadkach problemem jest brak dobrego rzemiosła, choć czasem także odpowiednich pieniędzy. Tymczasem tego właśnie potrzebuje „Lalka”, która jest jednocześnie panoramą epoki oraz opowieścią o obsesyjnej namiętności. Jeśli jednak polskie kino z sukcesem przejdzie próbę „Lalki”, będę pierwszym, który przyzna się do pomyłki i przeprosi. Niestety, jak słusznie zauważył Marek Hłasko, grabarze rzadko się mylą.