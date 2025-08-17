O śmierci Terence’a Stampa poinformowała w oświadczeniu dla agencji Reutera jego rodzina. „Pozostawił po sobie niezwykły dorobek, zarówno aktorski, jak i pisarski, który będzie poruszał i inspirował ludzi przez wiele lat” – czytamy.

„Żegnaj, drogi Tel. Byłeś prawdziwą inspiracją, zarówno w szpilkach, jak i bez. Zawsze będziemy mieć Kings Canyon, Kings Road i cholerną ABBĘ. Życzę ci wszystkiego najlepszego na twojej drodze, 'Ralph'!” - tak Stampa pożegnał w mediach społecznościowych jego partner z filmu „Priscilla, królowa pustyni” Guy Pearce.

Gdzie można zobaczyć Terence’a Stampa? Odszedł wielki aktor

Swoje pierwsze kroki na scenie Terence Stamp stawiał w 1959 roku, wcielając się w postać szeregowca Sammy’ego Whitakera w sztuce „Długi i niski i wysoki”. Przełomem okazała się jego pierwsza rola filmowa – tytułowy bohater w przygodowym dramacie historycznym „Billy Budd” (1962) w reżyserii Petera Ustinova, opartym na powieści Hermana Melville’a. Kreacja ta przyniosła mu Złoty Glob dla największej nadziei kina oraz nominacje do Oscara i nagrody BAFTA dla najlepszego aktora drugoplanowego. Kilka lat później – w latach 1964–1965 – Stamp występował na Broadwayu jako Alfie w głośnym spektaklu pod tym samym tytułem.