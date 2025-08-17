Aktualizacja: 17.08.2025 18:55 Publikacja: 17.08.2025 18:26
Terence Stamp
Foto: REUTERS/Andrea Comas/File Photo
O śmierci Terence’a Stampa poinformowała w oświadczeniu dla agencji Reutera jego rodzina. „Pozostawił po sobie niezwykły dorobek, zarówno aktorski, jak i pisarski, który będzie poruszał i inspirował ludzi przez wiele lat” – czytamy.
„Żegnaj, drogi Tel. Byłeś prawdziwą inspiracją, zarówno w szpilkach, jak i bez. Zawsze będziemy mieć Kings Canyon, Kings Road i cholerną ABBĘ. Życzę ci wszystkiego najlepszego na twojej drodze, 'Ralph'!” - tak Stampa pożegnał w mediach społecznościowych jego partner z filmu „Priscilla, królowa pustyni” Guy Pearce.
Swoje pierwsze kroki na scenie Terence Stamp stawiał w 1959 roku, wcielając się w postać szeregowca Sammy’ego Whitakera w sztuce „Długi i niski i wysoki”. Przełomem okazała się jego pierwsza rola filmowa – tytułowy bohater w przygodowym dramacie historycznym „Billy Budd” (1962) w reżyserii Petera Ustinova, opartym na powieści Hermana Melville’a. Kreacja ta przyniosła mu Złoty Glob dla największej nadziei kina oraz nominacje do Oscara i nagrody BAFTA dla najlepszego aktora drugoplanowego. Kilka lat później – w latach 1964–1965 – Stamp występował na Broadwayu jako Alfie w głośnym spektaklu pod tym samym tytułem.
Foto: REUTERS/Paul Hackett
W 1965 roku aktor zdobył uznanie krytyków dzięki roli Fredericka Clegga – obsesyjnego prześladowcy w thrillerze psychologicznym Williama Wylera „Kolekcjoner”. Za tę kreację został nagrodzony na Festiwalu Filmowym w Cannes. W kolejnych latach pojawił się także m.in. w komedii science fiction „Modesty Blaise” (1966), gdzie partnerował Monice Vitti, w „Poor Cow” (1967) Kena Loacha jako drobny przestępca, w ekranizacji powieści Thomasa Hardy’ego „Z dala od zgiełku” (1967) w roli sierżanta Troya, a także w segmentach filmowych mistrzów europejskiego kina – u Federico Felliniego w „Historiach niesamowitych” (1968), gdzie zagrał podupadłego aktora Toby’ego Dammita, oraz u Pier Paolo Pasoliniego w „Teoremacie” (1968) jako tajemniczy przybysz.
Do teatru Stamp powrócił w 1978 roku, wcielając się na West Endzie w hrabiego Drakulę. Na wielkim ekranie ponownie zaś zyskał rozgłos jako złowrogi generał Zod w „Supermanie II” (1980). Cztery lata później wystąpił w dramacie kryminalnym Stephena Frearsa „Wykonać wyrok”, wcielając się w byłego gangstera Williego Parkera – rola ta przyniosła mu nagrodę na festiwalu MystFest.
Ogromne uznanie Stampowi przyniosła kreacja Bernadetty – transpłciowej kobiety w kultowej komedii „Priscilla, królowa pustyni” (1994). Za tę rolę otrzymał nominacje do Złotego Globu, BAFTA i nagrody Australian Film Institute. Rok później magazyn „Empire” umieścił go na liście stu najseksowniejszych gwiazd w historii kina.
W 1999 roku – specjalnie z myślą o Stampie – Steven Soderbergh stworzył rolę bezwzględnego gangstera w filmie „Angol”.
