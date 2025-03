Richard Chamberlain nie żyje. Aktor zmarł w wieku 90 lat

Wszechstronny aktor otrzymał cztery nominacje do nagrody Emmy za role w: „Szogunie” (1981), „Ptakach ciernistych krzewów” (1983), „Wallenberg: Historia bohatera” (1985) oraz „Hrabia Monte Christo” (1975). Choć głównie grał role romantyczne, przez większość życia ukrywał, że jest homoseksualistą, obawiając się, że ujawnienie prawdy zaszkodzi jego karierze. Dopiero w wieku 68 lat publicznie przyznał się do swojej orientacji seksualnej. „Gdy dorastałem w latach 30., 40. i 50. jako gej, życie było nie tylko trudne – było niemal niemożliwe” – powiedział w wywiadzie dla „New York Timesa” w 2014 roku.

W 2003 roku opublikował autobiografię „Shattered Love: A Memoir”, w której otwarcie opowiedział o swoim życiu i zmaganiach. „Już się nie bałem” – wspominał w wywiadzie z 2019 roku. „To było cudowne doświadczenie. Ludzie byli otwarci, przyjaźni i życzliwi”.

Richard Chamberlain nie żyje. Jego kariera trwała 60 lat

George Richard Chamberlain urodził się 31 marca 1934 roku w Los Angeles jako najmłodszy z dwóch synów. Poczatkowo marzył o karierze artysty, lecz po ukończeniu Pomona College w Kalifornii zdecydował się na aktorstwo. Jego kariera została przerwana w 1956 roku, gdy został powołany do armii i służył w Korei. Po powrocie do Los Angeles współtworzył grupę teatralną i otrzymywał drobne role telewizyjne, zanim zdobył popularność jako dr Kildare.

Sukces serialu otworzył mu drogę do kariery muzycznej i filmowej. Wystąpił m.in. u boku Julie Christie w „Petulia” (1968) oraz Katherine Hepburn w „The Madwoman of Chaillot” (1969).

Pod koniec lat 60. przeprowadził się do Anglii, by doskonalić umiejętności aktorskie. Występował m.in. w serialu BBC „The Portrait of a Lady” i jako Hamlet w Birmingham Repertory Theater. „Dr Kildare był wielkim hitem w Anglii i słyszałem, że londyńscy recenzenci przyjechali, by mnie rozszarpać. Ale dostaliśmy bardzo dobre recenzje” – wspominał.