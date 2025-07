W programie 19. BNP Paribas Dwa Brzegi, którego dyrektorką artystyczną jest Grażyna Torbicka, w sekcji „Świat pod namiotem” zostaną zaprezentowane nowe, oryginalne i intrygujące filmy, pokazujące, jakie jest dziś kino, czym żyją twórcy i twórczynie pochodzący z różnych krajów, jakie filmy nagradzane są na najważniejszych światowych festiwalach.

Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi i trzy retrospektywy

Zaplanowano trzy retrospektywy – Neila Jordana, Krzysztofa Krauze i Joanny Kos-Krauze oraz Marcina Dorocińskiego, Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych, sekcje „Muzyka – moja miłość” oraz „Filmowe portrety sztuki”. W programie są koncerty, lekcje kina, spotkania z twórcami oraz wydarzenia towarzyszące.

Do Kazimierza Dolnego przyjadą m.in. Marcin Dorociński, bohater cyklu „I Bóg stworzył aktora”, Jan Englert, Beata Ścibakówna, Katarzyna Warnke, Maciej Drygas, Gabriela Muskała, Zbigniew Zamachowski, Jowita Budnik, Jacek Borcuch, Joanna Kos-Krauze.

Podczas uroczystego otwarcia festiwalu 26 lipca widzowie zobaczą najnowszy film irańskiego mistrza Jafara Panahiego, laureata tegorocznej Złotej Palmy w Cannes za film „To był zwykły przypadek”. Panahi w przewrotny sposób pokazuje, jak cienka jest granica między światem przemocy a sprawiedliwością. Na zamknięcie 2 sierpnia – pokaz „Diamentów” w reżyserii Ferzana Özpeteka z udziałem m.in. Kasi Smutniak. Piękny film, który balansuje między rzeczywistością i fikcją, komedią i dramatem. Jest listem miłosnym reżysera do kina, kobiet i aktorek, do przyjaźni i siostrzeństwa. We Włoszech obejrzało go już 2 mln widzów.