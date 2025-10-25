Rzeczpospolita
Sondaż: Polacy ocenili warunki współpracy PiS z Konfederacją. Chodzi o odejście Kaczyńskiego i Morawieckiego

Niemal połowa Polaków pozytywnie ocenia postulat Konfederacji związany z współpracą z PiS, który zakłada stworzenie koalicji bez zaangażowania prezesa tej partii Jarosława Kaczyńskiego i byłego premiera Mateusza Morawieckiego – wskazuje nowy sondaż SW Research dla Onetu.

Publikacja: 25.10.2025 11:58

Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki

Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki

Foto: PAP/Szymon Pulcyn

Ada Michalak

Sławomir Mentzen – jeden z liderów Konfederacji – wielokrotnie sugerował, że jego ugrupowaniu będzie  trudno wejść w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, jeżeli partią tą będą kierować Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Czy warunkiem współpracy powinno być odejście tych polityków? O to zapytano uczestników nowego badania SW Research przeprowadzonego na zlecenie Onetu. 

Czytaj więcej

Grzegorz Płaczek (na zdjęciu za plecami Sławomira Mentzena) mówił o tym, czy Konfederacja jest gotow
Polityka
Konfederacja gotowa na współpracę z KO? Szef klubu: Nie wykluczamy współpracy z nikim

Sondaż: Warunkiem współpracy PiS z Konfederacją odejście Kaczyńskiego i Morawieckiego? Wiemy, co uważają Polacy

„Jak ocenia Pani/Pan propozycję Konfederacji, aby warunkiem współpracy tego ugrupowania z PiS było odejście Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego z czynnej polityki?” – takie pytanie zadano w nowym sondażu pracowni badawczej SW Research dla Onetu. 

Jak wynika z badania, 47,7 proc. respondentów ma pozytywne zdanie na temat takiej propozycji, zaś 19,7 proc. ocenia ją negatywnie. Wariant „trudno powiedzieć” wybrało 32,6 proc. ankietowanych.

Jak zauważa Onet, wyniki rozkładają się dość podobnie we wszystkich wyróżnionych przez SW Research grupach ankietowanych. Pozytywne odpowiedzi zdecydowanie przeważają nad negatywnymi zarówno wśród kobiet (44,2 proc. pozytywnych i 19,8 proc. negatywnych), jak i mężczyzn (51,6 proc. i 19,7 proc.), a także wśród poszczególnych grup wiekowych (od najmłodszych do najstarszych wyborców), czy też wśród mieszkańców wsi i miast (zarówno tych małych, jak i największych) – wskazano. 

Mieszkańcy wsi pozytywnie odpowiedzieli w 48 proc. przypadków, natomiast negatywnie – w 17,5 proc. Osoby mieszkające w największych miastach udzieliły odpowiedzi zaś pozytywnej w 48,7 proc. przypadków, a negatywnej – w 24,6 proc.

Podobnie jest także w przypadku ankietowanych podzielonych pod względem poziomu wykształcenia czy średnich dochodów.

Czytaj więcej

Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko
Polityka
W weekend startuje kampania 2027, restart Tuska, w PiS walka buldogów

Której partii Polacy najbardziej nie chcieliby widzieć w najbliższym Sejmie?

W najnowszym sondażu SW Research dla rp.pl postanowiliśmy spytać uczestników o to, której partii najbardziej nie chcieliby widzieć w najbliższym Sejmie. Okazuje się, że partie, które mogą liczyć na największe poparcie, budzą też najwięcej negatywnych emocji (można było wskazać tylko jedną odpowiedź).

Najwięcej respondentów – 26,6 proc. – nie chciałoby widzieć w kolejnym Sejmie Prawa i Sprawiedliwości.

Z kolei 21,6 proc. badanych chciałoby, aby w kolejnym Sejmie zabrakło KO.

13,4 proc. ankietowanych chciałoby, aby w Sejmie nie było Konfederacji.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Najbliższe wybory parlamentarne odbędą się – jeśli nie dojdzie do skrócenia kadencji Sejmu – jesienią 2027 r. Obecne sondaże wskazują, że faworytem wyborów byłaby Koalicja Obywatelska, która obecnie w większości badań wyprzedza PiS o kilka punktów procentowych. Trzecie miejsce we wszystkich sondażach zajmuje Konfederacja – z poparciem na poziomie 12-15 proc., a czwarta najczęściej jest, w ostatnim czasie, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (w niedawnym sondażu CBOS zdobyła 9,4 proc. wskazań). W większości sondaży próg wyborczy przekracza Nowa Lewica, która może liczyć na 6-7 proc. głosów – natomiast poniżej progu wyborczego znajdują się Partia Razem i dwaj obecni koalicjanci KO – PSL i Polska 2050. 

Gdyby sondaże te potwierdziły się w najbliższych wyborach, wówczas większość w Sejmie mogłyby zbudować KO z Konfederacją lub PiS z Konfederacją. Konfederacja na razie dystansuje się wobec obu największych partii, ale też nie wyklucza współpracy z nikim, uzależniając ją od zgody na realizację jej programu. 

Źródło: rp.pl

