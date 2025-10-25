Aktualizacja: 25.10.2025 12:27 Publikacja: 25.10.2025 11:58
Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki
Foto: PAP/Szymon Pulcyn
Sławomir Mentzen – jeden z liderów Konfederacji – wielokrotnie sugerował, że jego ugrupowaniu będzie trudno wejść w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, jeżeli partią tą będą kierować Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Czy warunkiem współpracy powinno być odejście tych polityków? O to zapytano uczestników nowego badania SW Research przeprowadzonego na zlecenie Onetu.
Czytaj więcej
Naszym celem jest odsunąć od władzy obecny rząd - mówił w rozmowie z RMF FM szef klubu parlamenta...
„Jak ocenia Pani/Pan propozycję Konfederacji, aby warunkiem współpracy tego ugrupowania z PiS było odejście Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego z czynnej polityki?” – takie pytanie zadano w nowym sondażu pracowni badawczej SW Research dla Onetu.
Jak wynika z badania, 47,7 proc. respondentów ma pozytywne zdanie na temat takiej propozycji, zaś 19,7 proc. ocenia ją negatywnie. Wariant „trudno powiedzieć” wybrało 32,6 proc. ankietowanych.
Jak zauważa Onet, wyniki rozkładają się dość podobnie we wszystkich wyróżnionych przez SW Research grupach ankietowanych. Pozytywne odpowiedzi zdecydowanie przeważają nad negatywnymi zarówno wśród kobiet (44,2 proc. pozytywnych i 19,8 proc. negatywnych), jak i mężczyzn (51,6 proc. i 19,7 proc.), a także wśród poszczególnych grup wiekowych (od najmłodszych do najstarszych wyborców), czy też wśród mieszkańców wsi i miast (zarówno tych małych, jak i największych) – wskazano.
Mieszkańcy wsi pozytywnie odpowiedzieli w 48 proc. przypadków, natomiast negatywnie – w 17,5 proc. Osoby mieszkające w największych miastach udzieliły odpowiedzi zaś pozytywnej w 48,7 proc. przypadków, a negatywnej – w 24,6 proc.
Podobnie jest także w przypadku ankietowanych podzielonych pod względem poziomu wykształcenia czy średnich dochodów.
Czytaj więcej
W tym odcinku podcastu „Polityczne Michałki” Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko analizują dwudn...
W najnowszym sondażu SW Research dla rp.pl postanowiliśmy spytać uczestników o to, której partii najbardziej nie chcieliby widzieć w najbliższym Sejmie. Okazuje się, że partie, które mogą liczyć na największe poparcie, budzą też najwięcej negatywnych emocji (można było wskazać tylko jedną odpowiedź).
Najwięcej respondentów – 26,6 proc. – nie chciałoby widzieć w kolejnym Sejmie Prawa i Sprawiedliwości.
Z kolei 21,6 proc. badanych chciałoby, aby w kolejnym Sejmie zabrakło KO.
13,4 proc. ankietowanych chciałoby, aby w Sejmie nie było Konfederacji.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
Najbliższe wybory parlamentarne odbędą się – jeśli nie dojdzie do skrócenia kadencji Sejmu – jesienią 2027 r. Obecne sondaże wskazują, że faworytem wyborów byłaby Koalicja Obywatelska, która obecnie w większości badań wyprzedza PiS o kilka punktów procentowych. Trzecie miejsce we wszystkich sondażach zajmuje Konfederacja – z poparciem na poziomie 12-15 proc., a czwarta najczęściej jest, w ostatnim czasie, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (w niedawnym sondażu CBOS zdobyła 9,4 proc. wskazań). W większości sondaży próg wyborczy przekracza Nowa Lewica, która może liczyć na 6-7 proc. głosów – natomiast poniżej progu wyborczego znajdują się Partia Razem i dwaj obecni koalicjanci KO – PSL i Polska 2050.
Gdyby sondaże te potwierdziły się w najbliższych wyborach, wówczas większość w Sejmie mogłyby zbudować KO z Konfederacją lub PiS z Konfederacją. Konfederacja na razie dystansuje się wobec obu największych partii, ale też nie wyklucza współpracy z nikim, uzależniając ją od zgody na realizację jej programu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Sławomir Mentzen – jeden z liderów Konfederacji – wielokrotnie sugerował, że jego ugrupowaniu będzie trudno wejść w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, jeżeli partią tą będą kierować Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Czy warunkiem współpracy powinno być odejście tych polityków? O to zapytano uczestników nowego badania SW Research przeprowadzonego na zlecenie Onetu.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Dlaczego działalność małych i średnich przedsiębiorstw ma znaczenie. Wpływ przejęć MŚP na lokalne społeczności.
W południe ruszyła konwencja krajowa Platformy Obywatelskiej, która rozpoczęła proces tworzenia nowego ugrupowan...
„Wobec bredni Kaczyńskiego, jeszcze raz. Polsce nie grożą demokratyczne, proeuropejskie, atlantyckie Niemcy. Ani...
„Którego z wymienionych poniżej ugrupowań nie chciałaby Pani/nie chciałby Pan najbardziej widzieć w kolejnym Sej...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Partia Nowoczesna podjęła oficjalną decyzję o rozwiązaniu swojej działalności politycznej po dziesięciu latach i...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas