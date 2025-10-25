Sławomir Mentzen – jeden z liderów Konfederacji – wielokrotnie sugerował, że jego ugrupowaniu będzie trudno wejść w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, jeżeli partią tą będą kierować Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Czy warunkiem współpracy powinno być odejście tych polityków? O to zapytano uczestników nowego badania SW Research przeprowadzonego na zlecenie Onetu.

Reklama Reklama

Sondaż: Warunkiem współpracy PiS z Konfederacją odejście Kaczyńskiego i Morawieckiego? Wiemy, co uważają Polacy

„Jak ocenia Pani/Pan propozycję Konfederacji, aby warunkiem współpracy tego ugrupowania z PiS było odejście Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego z czynnej polityki?” – takie pytanie zadano w nowym sondażu pracowni badawczej SW Research dla Onetu.

Jak wynika z badania, 47,7 proc. respondentów ma pozytywne zdanie na temat takiej propozycji, zaś 19,7 proc. ocenia ją negatywnie. Wariant „trudno powiedzieć” wybrało 32,6 proc. ankietowanych.

Jak zauważa Onet, wyniki rozkładają się dość podobnie we wszystkich wyróżnionych przez SW Research grupach ankietowanych. Pozytywne odpowiedzi zdecydowanie przeważają nad negatywnymi zarówno wśród kobiet (44,2 proc. pozytywnych i 19,8 proc. negatywnych), jak i mężczyzn (51,6 proc. i 19,7 proc.), a także wśród poszczególnych grup wiekowych (od najmłodszych do najstarszych wyborców), czy też wśród mieszkańców wsi i miast (zarówno tych małych, jak i największych) – wskazano.