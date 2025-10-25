Najbliższe wybory parlamentarne odbędą się – jeśli nie dojdzie do skrócenia kadencji Sejmu – jesienią 2027 roku. Obecne sondaże wskazują, że faworytem wyborów byłaby Koalicja Obywatelska, która obecnie w większości badań wyprzedza PiS o kilka punktów procentowych. Trzecie miejsce we wszystkich sondażach zajmuje Konfederacja – z poparciem na poziomie 12-15 proc., a czwarta najczęściej jest, w ostatnim czasie, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (w niedawnym sondażu CBOS zdobyła 9,4 proc. wskazań). W większości sondaży próg wyborczy przekracza Nowa Lewica, która może liczyć na 6-7 proc. głosów – natomiast poniżej progu wyborczego znajdują się Partia Razem i dwaj obecni koalicjanci KO – PSL i Polska 2050.

Weekend 25-26 października rozpoczyna kampanię wyborczą przed wyborami parlamentarnymi

Gdyby sondaże te potwierdziły się w najbliższych wyborach, wówczas większość w Sejmie mogłyby zbudować KO z Konfederacją lub PiS z Konfederacją. Konfederacja na razie dystansuje się wobec obu największych partii, ale też nie wyklucza współpracy z nikim, uzależniając ją od zgody na realizację jej programu.

W ten weekend największe partie de facto rozpoczynają kampanię przed wyborami parlamentarnymi. PiS zorganizował w Katowicach kongres programowy, Platforma Obywatelska organizuje konwencję zjednoczeniową, w czasie której łączy się z Inicjatywą Polska i Nowoczesną. W weekend nowe władze wybiorą też Zieloni, którzy startują w wyborach z list KO, ale nie zdecydowali się na połączenie z Platformą Obywatelską.