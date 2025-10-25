Rzeczpospolita
Wydarzenia
Sondaż: Której partii Polacy najbardziej nie chcieliby zobaczyć w przyszłym Sejmie?

„Którego z wymienionych poniżej ugrupowań nie chciałaby Pani/nie chciałby Pan najbardziej widzieć w kolejnym Sejmie?” - takie pytanie zadaliśmy uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.

Publikacja: 25.10.2025 09:15

Sławomir Mentzen, Donald Tusk, Jarosław Kaczyński i Grzegorz Braun

Sławomir Mentzen, Donald Tusk, Jarosław Kaczyński i Grzegorz Braun

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Najbliższe wybory parlamentarne odbędą się – jeśli nie dojdzie do skrócenia kadencji Sejmu – jesienią 2027 roku. Obecne sondaże wskazują, że faworytem wyborów byłaby Koalicja Obywatelska, która obecnie w większości badań wyprzedza PiS o kilka punktów procentowych. Trzecie miejsce we wszystkich sondażach zajmuje Konfederacja – z poparciem na poziomie 12-15 proc., a czwarta najczęściej jest, w ostatnim czasie, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (w niedawnym sondażu CBOS zdobyła 9,4 proc. wskazań). W większości sondaży próg wyborczy przekracza Nowa Lewica, która może liczyć na 6-7 proc. głosów – natomiast poniżej progu wyborczego znajdują się Partia Razem i dwaj obecni koalicjanci KO – PSL i Polska 2050. 

Weekend 25-26 października rozpoczyna kampanię wyborczą przed wyborami parlamentarnymi

Gdyby sondaże te potwierdziły się w najbliższych wyborach, wówczas większość w Sejmie mogłyby zbudować KO z Konfederacją lub PiS z Konfederacją. Konfederacja na razie dystansuje się wobec obu największych partii, ale też nie wyklucza współpracy z nikim, uzależniając ją od zgody na realizację jej programu. 

W ten weekend największe partie de facto rozpoczynają kampanię przed wyborami parlamentarnymi. PiS zorganizował w Katowicach kongres programowy, Platforma Obywatelska organizuje konwencję zjednoczeniową, w czasie której łączy się z Inicjatywą Polska i Nowoczesną. W weekend nowe władze wybiorą też Zieloni, którzy startują w wyborach z list KO, ale nie zdecydowali się na połączenie z Platformą Obywatelską. 

Sondaż: Sejmu bez PiS albo bez KO chciałoby łącznie 48,2 proc. badanych

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl postanowiliśmy spytać o to, której partii najbardziej nie chcieliby widzieć w najbliższym Sejmie. Okazuje się, że partie, które mogą liczyć na największe poparcie, budzą też najwięcej negatywnych emocji (można było wskazać tylko jedną odpowiedź).

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Najwięcej respondentów – 26,6 proc. – nie chciałoby widzieć w kolejnym Sejmie Prawa i Sprawiedliwości.

Z kolei 21,6 proc. badanych chciałoby, aby w kolejnym Sejmie zabrakło KO.

13,4 proc. ankietowanych chciałoby, aby w Sejmie nie było Konfederacji.

Z kolei 10,9 proc. respondentów nie chciałoby widzieć w Sejmie Konfederacji Korony Polskiej.

Nowej Lewicy w Sejmie nie chciałoby widzieć 7,7 proc. badanych. 

3,2 proc. respondentów nie chciałoby widzieć w Sejmie Polski 2050.

2,9 proc. badanych chciałoby, aby poza Sejmem znalazło się PSL. 

2,5 proc. ankietowanych nie chciałoby, aby w Sejmie znalazła się Partia Razem. 

0,6 proc. respondentów wybrało odpowiedź „innej partii”.

10,7 proc. uczestników badania nie ma zdania w tej sprawie. 

(liczby te nie sumują się do równych 100 proc. ze względu na zaokrąglenie do pierwszego miejsca po przecinku).

– Prawa i Sprawiedliwości nie chciałoby zobaczyć w kolejnym Sejmie trzy na dziesięć kobiet (29 proc.) i prawie co czwarty mężczyzna (24 proc.). Takie zdanie podzielają co trzecia osoba, która skończyła 50 lat i prawie co trzeci (32 proc.) respondent z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Częściej niż pozostali odpowiedź tę wskazują badani, których dochody nie przekraczają 3000 zł netto (32 proc.) oraz z miast liczących nie więcej niż 30 tys. mieszkańców (32 proc.) – komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research. 

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 21-22 października 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne. 

Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Koalicja Obywatelska (KO) Razem Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) Sondaże i badania Nowa Lewica Sejm Polska 2050

