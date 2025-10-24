Konwencja Nowoczesnej podjęła decyzję. Partia przechodzi do historii

Adam Szłapka, dotychczasowy przewodniczący Nowoczesnej i jednocześnie rzecznik rządu, podkreślił, że rozwiązanie partii nie oznacza końca jej ideowego dorobku ani działalności politycznej jej członków.

Reklama Reklama

Byli członkowie Nowoczesnej zamierzają kontynuować aktywność polityczną w ramach Koalicji Obywatelskiej (KO), którą Szłapka określił jako „dobry projekt dla Polski”. Decyzja ta to efekt strategicznego wyboru, by skoncentrować siły na wspólnej opozycyjnej platformie.

Jeśli chodzi o zobowiązania finansowe i prawne partii, wszelkimi formalnymi kwestiami związanymi z likwidacją zajmie się wyznaczony likwidator, który poprowadzi proces zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje o finansach partii, w tym o jej ewentualnych długach, nie zostały ujawnione, ale według informacji Onetu Nowoczesna ma dług w wysokości około 2 mln zł, a jednym z jej wierzycieli jest Telewizja Polsat.

Platforma Obywatelska zmieni nazwę

Członkowie Nowoczesnej, którzy zdecydują się kontynuować działalność polityczną, mogą dołączyć do Koalicji Obywatelskiej bez konieczności przechodzenia standardowej procedury weryfikacyjnej, choć nie jest to obowiązkowe. Wśród byłych działaczy toczą się indywidualne decyzje o dalszym zaangażowaniu politycznym, a niektórzy bardziej progresywni członkowie partii mogą również rozważać przejście do innych ugrupowań, na przykład do Zielonych.