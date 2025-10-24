Konwencja Nowoczesnej podjęła decyzję. Partia przechodzi do historii

Aktualizacja: 24.10.2025 22:46 Publikacja: 24.10.2025 22:00
Przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka i przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk podczas Konwencji Krajowej Nowoczesnej, 8 lipca 2023
Foto: PAP, Tomasz Gzell
Adam Szłapka, dotychczasowy przewodniczący Nowoczesnej i jednocześnie rzecznik rządu, podkreślił, że rozwiązanie partii nie oznacza końca jej ideowego dorobku ani działalności politycznej jej członków.
Byli członkowie Nowoczesnej zamierzają kontynuować aktywność polityczną w ramach Koalicji Obywatelskiej (KO), którą Szłapka określił jako „dobry projekt dla Polski”. Decyzja ta to efekt strategicznego wyboru, by skoncentrować siły na wspólnej opozycyjnej platformie.
Jeśli chodzi o zobowiązania finansowe i prawne partii, wszelkimi formalnymi kwestiami związanymi z likwidacją zajmie się wyznaczony likwidator, który poprowadzi proces zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje o finansach partii, w tym o jej ewentualnych długach, nie zostały ujawnione, ale według informacji Onetu Nowoczesna ma dług w wysokości około 2 mln zł, a jednym z jej wierzycieli jest Telewizja Polsat.
Czytaj więcej
Koalicja Obywatelska musi szukać wyborców poza wielkomiejską klasą średnią. Skupianie się na żela...
Członkowie Nowoczesnej, którzy zdecydują się kontynuować działalność polityczną, mogą dołączyć do Koalicji Obywatelskiej bez konieczności przechodzenia standardowej procedury weryfikacyjnej, choć nie jest to obowiązkowe. Wśród byłych działaczy toczą się indywidualne decyzje o dalszym zaangażowaniu politycznym, a niektórzy bardziej progresywni członkowie partii mogą również rozważać przejście do innych ugrupowań, na przykład do Zielonych.
Dług Nowoczesnej powoduje jednak, że PO i Nowoczesna nie mogą się połączyć. Dlatego w najbliższą sobotę Rada Krajowa PO ma zmienić statut partii tak, by możliwe było przyjęcie członków nowoczesnej w szeregi Platformy, która zmieni nazwę.
Czytaj więcej
Historia Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej lada dzień dobiegnie końca. W...
Partia Nowoczesna została założona w 2015 roku przez ekonomistę Ryszarda Petru jako liberalno-centrowa alternatywa na polskiej scenie politycznej.
W maju 2015 roku odbyła się konwencja założycielska, a ugrupowanie szybko zdobyło popularność, osiągając w wyborach parlamentarnych w tym samym roku 7,6 proc. głosów, co pozwoliło na wprowadzenie 28 posłów do Sejmu.
Przez kolejne lata partia starała się budować swoją pozycję, ale w późniejszym okresie doświadczała wewnętrznych problemów i spadku znaczenia. W 2018 roku Ryszard Petru ostatecznie ustąpił ze stanowiska przewodniczącego, a kierownictwo partii przejęła Katarzyna Lubnauer, która próbowała stabilizować sytuację i skupić się na współpracy w opozycji.
Pod koniec 2019 roku i w kolejnych latach liderem został Adam Szłapka, który prowadził ugrupowanie przez okres integracji z Koalicją Obywatelską. Pod przewodnictwem Szłapki Nowoczesna ostatecznie 24 października 2025 roku podjęła decyzję o rozwiązaniu partii.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Adam Szłapka, dotychczasowy przewodniczący Nowoczesnej i jednocześnie rzecznik rządu, podkreślił, że rozwiązanie partii nie oznacza końca jej ideowego dorobku ani działalności politycznej jej członków.
Byli członkowie Nowoczesnej zamierzają kontynuować aktywność polityczną w ramach Koalicji Obywatelskiej (KO), którą Szłapka określił jako „dobry projekt dla Polski”. Decyzja ta to efekt strategicznego wyboru, by skoncentrować siły na wspólnej opozycyjnej platformie.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Dlaczego działalność małych i średnich przedsiębiorstw ma znaczenie. Wpływ przejęć MŚP na lokalne społeczności.
W październiku 2025 roku najwyższym poziomem zaufania wśród polskich polityków może pochwalić się Karol Nawrocki...
W tym odcinku podcastu „Polityczne Michałki” Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko analizują dwudniową konwencję...
Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska przed Prawem i S...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Ogromna liczba uczestników konwencji PiS ma sprawiać wrażenie, że w Katowicach wykuwa się program. Ale najprawdo...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas