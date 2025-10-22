Z tego artykułu się dowiesz: Jakie nowe ugrupowanie zastąpi obecne partie?

Dlaczego Zieloni i Polska 2050 nie będą tworzyć nowego ugrupowania?

Czy Polska 2050 będzie współpracować z Koalicją Obywatelską w wyborach parlamentarnych?

Partia trzech tenorów przestaje istnieć. Ugrupowanie, które powstało w 2001 r. i zostało założone przez Donalda Tuska, Andrzeja Olechowskiego i Macieja Płażyńskiego, zostanie rozwiązane 25 października. Na kongresie zjednoczeniowym Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej Barbary Nowackiej w warszawskiej hali ATM przy Wale Miedzeszyńskim, zostanie powołana do życia nowa partia. Jej nazwa nie jest jeszcze znana. – Nie możemy jeszcze jej zdradzić. Zostawiamy niespodziankę na weekend – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Katarzyna Lubnauer, posłanka Koalicji Obywatelskiej, była szefowa Nowoczesnej.

Zjednoczenie nie obejmie Zielonych, czwartej z partii wchodzących w skład KO. Formacja chce zachować integralność – mówią nam politycy KO. Nowa partia nie wchłonie też znajdującej się w kryzysie Polski 2050 partii Szymona Hołowni. Co nie znaczy, że w przyszłości nie dojdzie na przykład do współpracy wyborczej i wystawienia wspólnych list przez obie formacje.

Polska 2050 może znaleźć się na listach Koalicji Obywatelskiej

Czy politycy Polski 2050 zostaliby wpuszczeni na listy Koalicji Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych? – Myślę, że każda opcja jest na stole. To są decyzje premiera, decyzje odpowiedzialnych polityków. Jeżeli będzie z pewnością ryzyko, że nasi koalicjanci mogą w sposób samodzielny nie przekroczyć progu 5 czy 8 proc., to każdy wariant jest możliwy – powiedział „Rzeczpospolitej” Michał Szczerba, polityk Platformy Obywatelskiej. Obecnie Polska 2050 ma w sondażach 1-3 proc. poparcia i nie ma szans na samodzielne wejście do Sejmu.