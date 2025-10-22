Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

To koniec Platformy Obywatelskiej. W sobotę przestanie istnieć

Historia Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej lada dzień dobiegnie końca. W ich miejsce powstanie nowe ugrupowanie. Jego władze i nazwa nie są jeszcze znane.

Publikacja: 22.10.2025 04:30

Donald Tusk

Donald Tusk

Foto: PAP

Jacek Nizinkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie nowe ugrupowanie zastąpi obecne partie?
  • Dlaczego Zieloni i Polska 2050 nie będą tworzyć nowego ugrupowania?
  • Czy Polska 2050 będzie współpracować z Koalicją Obywatelską w wyborach parlamentarnych?

Partia trzech tenorów przestaje istnieć. Ugrupowanie, które powstało w 2001 r. i zostało założone przez Donalda Tuska, Andrzeja Olechowskiego i Macieja Płażyńskiego, zostanie rozwiązane 25 października. Na kongresie zjednoczeniowym Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej Barbary Nowackiej  w warszawskiej hali ATM przy Wale Miedzeszyńskim, zostanie powołana do życia nowa partia. Jej nazwa nie jest jeszcze znana. – Nie możemy jeszcze jej zdradzić. Zostawiamy niespodziankę na weekend – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Katarzyna Lubnauer, posłanka Koalicji Obywatelskiej, była szefowa Nowoczesnej.

Zjednoczenie nie obejmie Zielonych, czwartej z partii wchodzących w skład KO. Formacja chce zachować integralność – mówią nam politycy KO. Nowa partia nie wchłonie też znajdującej się w kryzysie Polski 2050 partii Szymona Hołowni. Co nie znaczy, że w przyszłości nie dojdzie na przykład do współpracy wyborczej i wystawienia wspólnych list przez obie formacje.

Czytaj więcej

Świadectwem głębokiego kryzysu politycznego jest to, że Donald Tusk rozgrywał lokalną warszawską pol
felietony
Estera Flieger: Platforma Obywatelska jest niereformowalna

Polska 2050 może znaleźć się na listach Koalicji Obywatelskiej

Czy politycy Polski 2050 zostaliby wpuszczeni na listy Koalicji Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych? – Myślę, że każda opcja jest na stole. To są decyzje premiera, decyzje odpowiedzialnych polityków. Jeżeli będzie z pewnością ryzyko, że nasi koalicjanci mogą w sposób samodzielny nie przekroczyć progu 5 czy 8 proc., to każdy wariant jest możliwy – powiedział „Rzeczpospolitej” Michał Szczerba, polityk Platformy Obywatelskiej. Obecnie Polska 2050 ma w sondażach 1-3 proc. poparcia i nie ma szans na samodzielne wejście do Sejmu.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Polityka
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: Żadna koalicja nie jest dana raz na zawsze

Platforma Obywatelska przestanie istnieć. Nowe władze mogą przypominać te stare

Mimo że politycy partii, które wejdą w formalny sojusz, nie chcą zdradzić nowej nazwy i logo, z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że wspólna partia najprawdopodobniej wystąpi pod znanym w Sejmie szyldem Koalicji Obywatelskiej.

– Nie ma sensu budować nowej marki, skoro brand KO już się upowszechnił. Podobnie jak logo klubu parlamentarnego. Czas to upowszechnić – mówi nam polityk KO. Kwestią czasu jest, kiedy i jak zostaną wybrane nowe władze partii.

Czytaj więcej

Radosław Sikorski, Donald Tusk i Rafał Trzaskowski
Polityka
Powrót Rafała Trzaskowskiego, koniec PO i ostatnia szansa Donalda Tuska

Kto stanie na czele nowej KO? 

– Przyjmujemy, że szefem nowej KO będzie oczywiście Donald Tusk. Władze partii zostaną wybrane później – mówi nasza rozmówczyni z Platformy. Wyłonione zostaną zgodnie z procedurami, po zakończeniu formalności związanych z rejestracją nowej partii.

Wybory nowych władz partii odbędą się pod koniec tego roku lub na początku przyszłego, wynika z naszych informacji. – Stawiamy na grudzień – słyszymy z KO.

Reklama
Reklama

W ich wyborze wezmą udział członkowie wszystkich trzech ugrupowań, które stworzą nowy polityczny byt. – Nie sądzę, żeby Donald Tusk miał konkurencję na przewodniczącego partii. To lider bezalternatywny – mówi nam polityczka KO.

Czytaj więcej

Premier RP, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński
Polityka
Na półmetku kadencji rząd Donalda Tuska jest w kryzysie, ale PiS wcale nie ma się lepiej

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Koalicja Obywatelska (KO) Platforma Obywatelska (PO) Nowoczesna Osoby Donald Tusk Barbara Nowacka Katarzyna Lubnauer Szymon Hołownia Inicjatywa Polska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie nowe ugrupowanie zastąpi obecne partie?
  • Dlaczego Zieloni i Polska 2050 nie będą tworzyć nowego ugrupowania?
  • Czy Polska 2050 będzie współpracować z Koalicją Obywatelską w wyborach parlamentarnych?
Pozostało jeszcze 94% artykułu

Partia trzech tenorów przestaje istnieć. Ugrupowanie, które powstało w 2001 r. i zostało założone przez Donalda Tuska, Andrzeja Olechowskiego i Macieja Płażyńskiego, zostanie rozwiązane 25 października. Na kongresie zjednoczeniowym Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej Barbary Nowackiej  w warszawskiej hali ATM przy Wale Miedzeszyńskim, zostanie powołana do życia nowa partia. Jej nazwa nie jest jeszcze znana. – Nie możemy jeszcze jej zdradzić. Zostawiamy niespodziankę na weekend – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Katarzyna Lubnauer, posłanka Koalicji Obywatelskiej, była szefowa Nowoczesnej.

Pozostało jeszcze 84% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Prezydent Karol Nawrocki porusza się BMW serii 7 w wersji Protection, wartym ok. 2 mln zł
Polityka
Luksusowe limuzyny dla kancelarii Nawrockiego. Nieoficjalnie: trafią do ministrów
Włodzimierz Czarzasty
Polityka
Czarzasty nie może być pewien, że zostanie marszałkiem? Wątpliwości w koalicji
Donald Tusk w sejmowych ławach
Polityka
Nowy sondaż partyjny: KO wraca na pozycję lidera, sześć partii w Sejmie
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Donald Tusk ostro o Jarosławie Kaczyńskim: Podpalacz z Żoliborza
Polityka
Donald Tusk ostro o Jarosławie Kaczyńskim: Podpalacz z Żoliborza
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Materiał Promocyjny
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Reklama
Reklama
e-Wydanie