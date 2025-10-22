Aktualizacja: 22.10.2025 05:15 Publikacja: 22.10.2025 04:30
Partia trzech tenorów przestaje istnieć. Ugrupowanie, które powstało w 2001 r. i zostało założone przez Donalda Tuska, Andrzeja Olechowskiego i Macieja Płażyńskiego, zostanie rozwiązane 25 października. Na kongresie zjednoczeniowym Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej Barbary Nowackiej w warszawskiej hali ATM przy Wale Miedzeszyńskim, zostanie powołana do życia nowa partia. Jej nazwa nie jest jeszcze znana. – Nie możemy jeszcze jej zdradzić. Zostawiamy niespodziankę na weekend – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Katarzyna Lubnauer, posłanka Koalicji Obywatelskiej, była szefowa Nowoczesnej.
Zjednoczenie nie obejmie Zielonych, czwartej z partii wchodzących w skład KO. Formacja chce zachować integralność – mówią nam politycy KO. Nowa partia nie wchłonie też znajdującej się w kryzysie Polski 2050 partii Szymona Hołowni. Co nie znaczy, że w przyszłości nie dojdzie na przykład do współpracy wyborczej i wystawienia wspólnych list przez obie formacje.
Czy politycy Polski 2050 zostaliby wpuszczeni na listy Koalicji Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych? – Myślę, że każda opcja jest na stole. To są decyzje premiera, decyzje odpowiedzialnych polityków. Jeżeli będzie z pewnością ryzyko, że nasi koalicjanci mogą w sposób samodzielny nie przekroczyć progu 5 czy 8 proc., to każdy wariant jest możliwy – powiedział „Rzeczpospolitej” Michał Szczerba, polityk Platformy Obywatelskiej. Obecnie Polska 2050 ma w sondażach 1-3 proc. poparcia i nie ma szans na samodzielne wejście do Sejmu.
Mimo że politycy partii, które wejdą w formalny sojusz, nie chcą zdradzić nowej nazwy i logo, z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że wspólna partia najprawdopodobniej wystąpi pod znanym w Sejmie szyldem Koalicji Obywatelskiej.
– Nie ma sensu budować nowej marki, skoro brand KO już się upowszechnił. Podobnie jak logo klubu parlamentarnego. Czas to upowszechnić – mówi nam polityk KO. Kwestią czasu jest, kiedy i jak zostaną wybrane nowe władze partii.
– Przyjmujemy, że szefem nowej KO będzie oczywiście Donald Tusk. Władze partii zostaną wybrane później – mówi nasza rozmówczyni z Platformy. Wyłonione zostaną zgodnie z procedurami, po zakończeniu formalności związanych z rejestracją nowej partii.
Wybory nowych władz partii odbędą się pod koniec tego roku lub na początku przyszłego, wynika z naszych informacji. – Stawiamy na grudzień – słyszymy z KO.
W ich wyborze wezmą udział członkowie wszystkich trzech ugrupowań, które stworzą nowy polityczny byt. – Nie sądzę, żeby Donald Tusk miał konkurencję na przewodniczącego partii. To lider bezalternatywny – mówi nam polityczka KO.
