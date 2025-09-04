Obydwaj zacytowani politycy, mimo że współtworzą Koalicję 15 października, wcale nie są zwolennikami Tuska. Podobne głosy rozbrzmiewają coraz częściej także w partii premiera. – Sikorski i Trzaskowski to politycy merytoryczni, którzy poradziliby sobie na nowych stanowiskach. Donald Tusk w polityce jest bezinteresownie, stać byłoby go na podobny ruch – ocenia tak nakreśloną polityczną roszadę w rozmowie z „Rz” Hanna Gronkiewicz-Waltz, była prezydent Warszawy, obecnie europosłanka Koalicji Obywatelskiej i była wiceszefowa PO, partii, która znika.

Sztandar Platformy Obywatelskiej wyprowadzić. PO zniknie ze sceny politycznej

„Najwyraźniej prace nad stroną jeszcze trwają albo jej twórca robi coś zupełnie innego...”. Taki napis pojawia się po wejściu na stronę Platformy Obywatelskiej. Partia, jak widać, znika. Szyld PO jest obciążeniem dla ugrupowania, które łączyć się będzie jako Koalicja Obywatelska z Nowoczesną i Inicjatywą Polską Barbary Nowackiej. Takie informacje krążyły od kilku miesięcy. Teraz „Podcast Polityczny” TVN24+ donosi, że do politycznej fuzji ma dojść pod koniec października, a najpóźniej w połowie listopada. Barbara Nowacka i Adam Szłapka zostaną wiceprzewodniczącymi nowej partii, a formacja ma mieć zupełnie nowy szyld – ani nie Platformy Obywatelskiej, ani Koalicji Obywatelskiej, informuje stacja. O tym, że PO jest zgranym szyldem, może też świadczyć fakt, że od dawna w sondażach badana jest marka KO. Formacja, której przewodzi Donald Tusk, raz prowadzi w sondażach, innym razem na prowadzeniu jest PiS. Problemem koalicji rządowej są notowania mniejszych formacji, które są na tyle niskie, że nie dałyby dzisiaj większości sejmowej pozwalającej rządzić samodzielnie, jak obecnie.

Ruch z wyprowadzaniem sztandaru PO jest sensowny, bo ten brand się wyczerpał. Taki ruch pozwala też przyjąć polityków Polski 2050, którym nikt nie zarzuci, że przeszli do Platformy dr Mirosław Oczoś, ekspert do spraw wizerunku politycznego

Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że zarówno PiS, jak i KO pod zmienioną banderą będą próbowały uzyskać poparcie w wyborach pozwalające rządzić samodzielnie. – Ruch z wyprowadzaniem sztandaru PO jest sensowny, bo ten brand się wyczerpał. Taki ruch pozwala też przyjąć polityków Polski 2050, którym nikt nie zarzuci, że przeszli do Platformy – komentuje ten wariant dla „Rz” dr Mirosław Oczoś, ekspert do spraw wizerunku politycznego. Czy za tymi zmianami mogą pójść zmiany personalne?

Czy Rafał Trzaskowski wróci do politycznej gry?

– Wywiadów jeszcze nie udziela, ale w trzecim tygodniu września może coś się wydarzyć – mówi nam człowiek z otoczenia Rafała Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest włodarzem stolicy przez ostatnią kadencję. – Chyba że PSL wymusi zmianę dwukadencyjności – mówi nam jeden z członków PO.