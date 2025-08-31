Prezydent Karol Nawrocki zrobi rządowi Donalda Tuska jesień średniowiecza 

Zadłużanie państwa. Karol Nawrocki wie, co robi, wzywając rząd Donalda Tuska na dywanik i podejmując temat zadłużenia oraz sytuacji gospodarczej państwa. Rząd przyjął projekt budżetu, w którym wskaźnik długu publicznego przekroczy 60 proc. PKB. Zdaniem ekspertów w 2026 r. dług publiczny może sięgnąć 66,8 proc. PKB. Dla prezydenta, opozycji i opinii społecznej nie będzie wytłumaczeniem, że to przez zwiększenie wydatków na armię i ochronę zdrowia. Od Karola Nawrockiego usłyszymy, że gdyby mógł, to jako prezydent zawetowałby budżet. Wydatków przybywa, również przez inwestycje w CPK, ale to również nie będzie uspokajać nastrojów społecznych, ani to, że za PiS wydatki publiczne realizowane za pośrednictwem funduszy pozabudżetowych wyniosły w 2022 r. 324 mld zł, a do końca 2023 r. zadłużenie funduszy pozabudżetowych sięgnęło 363 mld zł. Dziś rządzi ekipa Tuska i Polacy będą rozliczać tę władzę, a nie jej poprzedników.

Afera KPO wróci ze zdwojoną siłą i uderzy w rząd Donalda Tuska

KPO. Krajowy Plan Odbudowy miał być gospodarczym kołem zamachowym koalicji 15 października, a staje się jej kamieniem u szyi. Rządzący nie tylko nie potrafili się pochwalić tym, jak udało się im pozyskać miliardy dla Polski, blokowane za rządów PiS, i ugrać na tym kilka punktów procentowych poparcia w sondażach, ale też nie potrafili zareagować na sytuację kryzysową, kiedy okazało się, że minimalna część środków mogła zostać rozdysponowana niezgodnie z przeznaczeniem. Temat KPO nie ucichł. PiS chciało jedynie przeczekać wakacje, żeby uderzyć sprawą w rząd i pokazać, że na KPO dorabiali się sami swoi. Temat wróci jesienią z podwójnym impetem. Rząd może uratować jedynie refleks, czyli wyprzedzenie opozycji w rozbrojeniu tematu przez wiarygodny audyt, uczciwe wykazanie błędów i akceptacja tłumaczeń przez Komisję Europejską. Jeśli władza będzie reaktywna, da się podtopić sprawą KPO, a PiS ma już przyszykowaną nową narrację.

Migranci. Nie tylko Konfederacja jesienią uderzy w rząd za przyjmowanie migrantów, głównie z Ukrainy, i będzie podburzać społeczeństwo, ale również PiS. Mimo że partia Jarosława Kaczyńskiego, będąc u władzy, prowadziła politykę otwartych drzwi dla Ukraińców i cudzoziemców, to Jarosław Kaczyński zapowiedział marsz przeciwko nielegalnej migracji, planowany na 11 października w Warszawie. PiS chce wytrącić silny oręż wiarygodnej w tym temacie Konfederacji, która w sprawie migrantów od początku ma niezmienne stanowisko negatywne i nie dopasowuje go do sondaży. Kaczyński wie, że może być skazany na rządzenie z formacją Sławomira Mentzena, dlatego próbuje ją osłabić i sprowadzić do roli ewentualnego przyszłego petenta. Silna Konfederacja będzie narzucać warunki współpracy PiS, a do tego Kaczyński nie chce dopuścić. Czy rząd przedstawi wiarygodną politykę migracyjną, uwzględniając nastroje społeczne, humanizm i potrzeby polskiej gospodarki, która na migrantach stoi? Tuskowi będzie trudno połączyć ogień z wodą i nie stracić wiarygodności oraz poparcia.