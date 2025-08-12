Rzeczpospolita
Szymon Hołownia w rządzie? Chętniej widzieliby go tam wyborcy PiS, niż KO

„Czy Szymon Hołownia powinien wejść do rządu jako wicepremier lub minister po zakończeniu pełnienia funkcji marszałka Sejmu” - takie pytanie zadano w sondażu ośrodka Opinia24 dla RMF FM.

Szymon Hołownia przestanie pełnić funkcję marszałka Sejmu 13 listopada, po dwóch latach na tym stanowisku. Jest to zgodne z zapisem umowy koalicyjnej zawartej między KO, Trzecią Drogą (PSL i Polska 2050) oraz Nową Lewicą, której treść opublikowano 10 listopada. Na mocy umowy w drugiej połowie kadencji marszałkiem Sejmu ma być lider Nowej Lewicy, obecnie wicemarszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty.

Szymon Hołownia może zostać wicepremierem i ministrem kultury

Umowa koalicyjna nie przewiduje, że Hołownia, po ustąpieniu ze stanowiska marszałka Sejmu, wejdzie do rządu. Jak pisze w „Rzeczpospolitej” Jacek Nizinkiewicz taka możliwość jednak istnieje – Hołownia miałby wejść do rządu jako wicepremier i minister kultury (resortem kultury kieruje obecnie Marta Cienkowska z Polski 2050). Nie wiadomo jednak, czy Hołownia zdecyduje się na taki krok. W przeszłości lider Polski 2050 mówił, że może zostać członkiem rządu, jeśli wejdą do niego wszyscy liderzy koalicyjnych partii. Tak się jednak nie stanie w sytuacji, gdy Czarzasty – lider Nowej Lewicy – zostanie marszałkiem Sejmu. 

Polska 2050 i Hołownia mieli starać się o zmianę ustaleń umowy koalicyjnej, tak aby lider partii pozostał marszałkiem Sejmu do końca kadencji. Na razie jednak nic nie wskazuje, by tak miało się stać. 

Sondaż: Szymona Hołowni w rządzie chce 25 proc. badanych

Na pytanie o to, czy Hołownia powinien wejść do rządu najwięcej – 48 proc. respondentów – odpowiada, że nie (przy czym 26 proc. uważa, że lider Polski 2050 zdecydowanie nie powinien wchodzić do rządu). Przeciwnego zdania jest 25 proc. badanych (w tym 6 proc. odpowiada, że obecny marszałek Sejmu zdecydowanie powinien wejść do rządu). 

27 proc. uczestników badania nie ma zdania w sprawie ewentualnego wejścia Hołowni do rządu. 

29 proc.

Tylu wyborców PiS uważa, że Szymon Hołownia powinien wejść do rządu

Najwięcej zwolenników wejścia Hołowni do rządu (35 proc.) jest wśród wyborców w wieku 25-29 lat. Z kolei 53 proc. najstarszych wyborców (powyżej 60 lat) uważa, że marszałek Sejmu nie powinien wchodzić do rządu.

Co ciekawe Hołownię w rządzie chętniej widzieliby wyborcy opozycyjnego PiS (29 proc.) i Konfederacji (23 proc.) niż wyborcy tworzącej rząd Koalicji Obywatelskiej (21 proc.). Spośród wyborców KO 63 proc. nie chce, by obecny marszałek Sejmu wszedł do rządu. 

Szymon Hołownia traci zaufanie Polaków

W niedawnym sondażu SW Research dla rp.pl na pytanie, czy Hołownia powinien pozostać marszałkiem Sejmu do końca kadencji „tak” odpowiedziało 31,2 proc. badanych, a „nie” – 46,2 proc.  Z kolei w lipcowym badaniu zaufania do polityków przygotowanym przez IBRiS dla Onetu Hołownia, półtora roku temu lider rankingu, zajął ostatnie miejsce. Z badania wynika, że marszałkowi Sejmu ufa 18,5 proc. badanych, a nieufność wobec niego wyraża 62,9 proc., co czyni go liderem rankingu nieufności. 

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

W ostatnich tygodniach Szymon Hołownia wzbudzał liczne kontrowersje – najpierw na jaw wyszło, że wraz z wicemarszałkiem Senatu Michałem Kamińskim spotkał się późnym wieczorem w prywatnym mieszkaniu Adama Bielana z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim (Donald Tusk twierdził, że o tym spotkaniu nie wiedział wcześniej), a potem w rozmowie z Polsat News stwierdził, że przychodzili do niego politycy i prawnicy, którzy – w związku z zaprzysiężeniem prezydenta Karola Nawrockiego – namawiali go do działań noszących znamiona zamachu stanu. Nazwisk tych osób Hołownia nie wymienił, przesłuchać w tej sprawie ma go prokuratura. 

Badanie przeprowadzano w dniach 4-6 sierpnia na reprezentatywnej próbie 1 003 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej, techniką mixed-mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo – CATI oraz wywiadów internetowych (CAWI).

e-Wydanie