Szymon Hołownia
Szymon Hołownia przestanie pełnić funkcję marszałka Sejmu 13 listopada, po dwóch latach na tym stanowisku. Jest to zgodne z zapisem umowy koalicyjnej zawartej między KO, Trzecią Drogą (PSL i Polska 2050) oraz Nową Lewicą, której treść opublikowano 10 listopada. Na mocy umowy w drugiej połowie kadencji marszałkiem Sejmu ma być lider Nowej Lewicy, obecnie wicemarszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty.
Umowa koalicyjna nie przewiduje, że Hołownia, po ustąpieniu ze stanowiska marszałka Sejmu, wejdzie do rządu. Jak pisze w „Rzeczpospolitej” Jacek Nizinkiewicz taka możliwość jednak istnieje – Hołownia miałby wejść do rządu jako wicepremier i minister kultury (resortem kultury kieruje obecnie Marta Cienkowska z Polski 2050). Nie wiadomo jednak, czy Hołownia zdecyduje się na taki krok. W przeszłości lider Polski 2050 mówił, że może zostać członkiem rządu, jeśli wejdą do niego wszyscy liderzy koalicyjnych partii. Tak się jednak nie stanie w sytuacji, gdy Czarzasty – lider Nowej Lewicy – zostanie marszałkiem Sejmu.
Polska 2050 i Hołownia mieli starać się o zmianę ustaleń umowy koalicyjnej, tak aby lider partii pozostał marszałkiem Sejmu do końca kadencji. Na razie jednak nic nie wskazuje, by tak miało się stać.
Na pytanie o to, czy Hołownia powinien wejść do rządu najwięcej – 48 proc. respondentów – odpowiada, że nie (przy czym 26 proc. uważa, że lider Polski 2050 zdecydowanie nie powinien wchodzić do rządu). Przeciwnego zdania jest 25 proc. badanych (w tym 6 proc. odpowiada, że obecny marszałek Sejmu zdecydowanie powinien wejść do rządu).
27 proc. uczestników badania nie ma zdania w sprawie ewentualnego wejścia Hołowni do rządu.
Najwięcej zwolenników wejścia Hołowni do rządu (35 proc.) jest wśród wyborców w wieku 25-29 lat. Z kolei 53 proc. najstarszych wyborców (powyżej 60 lat) uważa, że marszałek Sejmu nie powinien wchodzić do rządu.
Co ciekawe Hołownię w rządzie chętniej widzieliby wyborcy opozycyjnego PiS (29 proc.) i Konfederacji (23 proc.) niż wyborcy tworzącej rząd Koalicji Obywatelskiej (21 proc.). Spośród wyborców KO 63 proc. nie chce, by obecny marszałek Sejmu wszedł do rządu.
W niedawnym sondażu SW Research dla rp.pl na pytanie, czy Hołownia powinien pozostać marszałkiem Sejmu do końca kadencji „tak” odpowiedziało 31,2 proc. badanych, a „nie” – 46,2 proc. Z kolei w lipcowym badaniu zaufania do polityków przygotowanym przez IBRiS dla Onetu Hołownia, półtora roku temu lider rankingu, zajął ostatnie miejsce. Z badania wynika, że marszałkowi Sejmu ufa 18,5 proc. badanych, a nieufność wobec niego wyraża 62,9 proc., co czyni go liderem rankingu nieufności.
W ostatnich tygodniach Szymon Hołownia wzbudzał liczne kontrowersje – najpierw na jaw wyszło, że wraz z wicemarszałkiem Senatu Michałem Kamińskim spotkał się późnym wieczorem w prywatnym mieszkaniu Adama Bielana z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim (Donald Tusk twierdził, że o tym spotkaniu nie wiedział wcześniej), a potem w rozmowie z Polsat News stwierdził, że przychodzili do niego politycy i prawnicy, którzy – w związku z zaprzysiężeniem prezydenta Karola Nawrockiego – namawiali go do działań noszących znamiona zamachu stanu. Nazwisk tych osób Hołownia nie wymienił, przesłuchać w tej sprawie ma go prokuratura.
Badanie przeprowadzano w dniach 4-6 sierpnia na reprezentatywnej próbie 1 003 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej, techniką mixed-mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo – CATI oraz wywiadów internetowych (CAWI).
