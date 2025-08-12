Niedokończona rekonstrukcja rządu, czyli czekając na Hołownię. Historia bez happy endu

W prywatnej sytuacji niespodziewanie spotykam bliskiego współpracownika Szymona Hołowni. Rozmawiamy o koalicji rządowej, w której Polska 2050 uzyskała po rekonstrukcji wszystko, co chciała. – Nie wszystko! – odpowiada człowiek Hołowni. Dziwię się, bo przecież ma dodatkowe ministerstwo, ministrowie zostali na stanowiskach, będzie stanowisko wicepremiera dla partii. Pytam: – A czego nie dostaliście? – Marszałka Sejmu na pełną kadencję – słyszę rozbrajającą odpowiedź.

Człowiek, który ma talent, może wszystko i nie musi niczego

Szymon Hołownia ma trzy rzeczy, których nie ma większość polityków. Nie musi być politykiem, miał życie zawodowe przed polityką i może być spokojny o swoją zawodową przyszłość. Jest medialnie sprawny jak mało kto i nie ma kompleksów. Jest nieprzewidywalny, nie można z nim planować długotrwałej przyszłości, bo gra głównie na siebie i na dobro najbliższego otoczenia. Z takim graczem trudno usiąść do stołu jak równy z równym. Nie ma wykształcenia wyższego, ale napisał już ponad 20 książek. Można być pewnym, że ze swojego marszałkowania i przygody z polityką napisze kolejną, a może nawet kilka.

Jest też młody, nie ma jeszcze pięćdziesiątki, a w dodatku wygląda na młodszego. Nie ukończył studiów psychologicznych, nie został duchownym, mimo że dwukrotnie był w nowicjacie zakonu dominikanów, ani nie został prezydentem Polski. W wyborach prezydenckich w 2020 roku zajął trzecie miejsce. W pierwszej turze zebrał 13,87 proc. głosów. Pięć lat później dostał już tylko 4,99 proc. Z polityka, który był na szczycie sondaży zaufania i spopularyzował obrady Sejmu, robiąc z nich Sejflix, dzięki błyskotliwemu prowadzeniu posiedzeń stał się politykiem, któremu Polacy najbardziej nie ufają. Kim jest więc Szymon Hołownia?