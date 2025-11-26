Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad zmianą kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń, które mają zmienić ten stan rzeczy. W przypadku zakazów prowadzenia pojazdów tego samego rodzaju orzeczonych wobec tego samego sprawcy za przestępstwo lub wykroczenie (które nie zostały lub nie mogą być połączone), ich okres nie będzie biegł równolegle, lecz będą wykonywane jeden po drugim. To oznacza, że jeśli pierwszy zakaz prowadzenia auta uprawomocni się na rok, drugi na dwa, a trzeci np. na pięć lat, to zakaz będzie obowiązywał przez osiem lat.

Kierowca w areszcie, a zakaz mu płynie? Koniec z tym

Mało tego. Dziś jeśli oprócz zakazu prowadzenia pojazdów sąd orzeknie np. karę roku więzienia, to zakaz zaczyna biec dopiero po opuszczeniu przez skazanego murów zakładu karnego. Ale w przypadku kar aresztu, okres obowiązywania zakazu biegnie pomimo że ukarany i tak przebywa za kratami. Takie zróżnicowanie istniało już na gruncie poprzedniego kodeksu karnego z 1969 r. i już od dawna w doktrynie było krytykowane (głównie przez prof. Ryszarda Stefańskiego).

– Potrzeba takiej zmiany była przez lata oczywista. Dobrze, że wreszcie MS zauważyło ten problem – mówi prof. Stefański.

– Rozwiązanie, nad którym pracuje MS, ma plusy i minusy. Z punktu widzenia konsekwencji w postaci redukcji dolegliwości wynikających z równoległego wykonywania zakazów, które uprawomocniły się w podobnym czasie, to dobre rozwiązanie. Z drugiej strony nie bez przyczyny jeszcze w XIX wieku prowadzono instytucję kary łącznej, wprowadzonej po to, by wyeliminować kumulację wielu drobnych kar pozbawienia wolności. Jeśli kogoś skazywano wielokrotnie za kradzież kury, to w konsekwencji kara, którą odbywał mogła być surowsza niż za zabójstwo – mówi dr Grzegorz Bogdan z Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Pytanie, czy nie doprowadzimy do podobnej sytuacji, w której wykonywane jeden po drugim zakazy będą bardzo długie. Z drugiej strony, jeśli ktoś dopuszcza się nawet drobnych występków komunikacyjnych, lecz robi to często, to być może takie właśnie konsekwencje powinny go spotykać – zastanawia się prawnik.

16,5 tys. kierowców złamało sądowy zakaz prowadzenia pojazdów w 2024 r.

Inaczej na to patrzy dr Wojciech Górowski, adwokat. – Nie zmieni to podstawowego problemu polegającego na tym, że ci, którzy jeżdżą w okresie zakazu, nadal będą to robić. Narzędzia prawne nie mają na to żadnego wpływu, można kumulować zakazy nawet do 100 lat, ale dopóki nie zadbamy o skuteczną egzekucję nierespektowania tych zakazów, to niewiele się zmieni – mówi mec. Górowski.