Z komunikatu zamieszczonego na platformie X wynika, że Grzegorz Ksepko został powołany do Krajowej Rady Sądownictwa postanowieniem z 6 listopada. Dzisiaj nastąpiło natomiast oficjalne wręczenie aktu powołania.

Z „Kancelarii Prezydenckiej” do energetycznego giganta

Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie prezydenta, Grzegorz Ksepko jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2004 r. ukończył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku oraz zdał egzamin prokuratorski, a w listopadzie 2005 r. uzyskał wpis na listę adwokatów.

„W praktyce prawniczej specjalizował się przede wszystkim w prawie spółek handlowych, obsłudze przedsiębiorców, prawie karnym, karno-skarbowym, cywilnym, administracyjnym oraz w zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem sektora naftowego i energetycznego” – podano w oficjalnym komunikacie.