Z komunikatu zamieszczonego na platformie X wynika, że Grzegorz Ksepko został powołany do Krajowej Rady Sądownictwa postanowieniem z 6 listopada. Dzisiaj nastąpiło natomiast oficjalne wręczenie aktu powołania.
Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie prezydenta, Grzegorz Ksepko jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2004 r. ukończył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku oraz zdał egzamin prokuratorski, a w listopadzie 2005 r. uzyskał wpis na listę adwokatów.
„W praktyce prawniczej specjalizował się przede wszystkim w prawie spółek handlowych, obsłudze przedsiębiorców, prawie karnym, karno-skarbowym, cywilnym, administracyjnym oraz w zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem sektora naftowego i energetycznego” – podano w oficjalnym komunikacie.
Media przypominają, że mec. Ksepko w latach 2006–2016 był wspólnikiem w kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy w Sopocie, która zyskała przydomek „Kancelarii Prezydenckiej”, ponieważ jednym z jej wspólników był Adam Jedliński, przyjaciel Lecha Kaczyńskiego. Jak pisał portal Wirtualna Polska, prezydent Kaczyński wielokrotnie z nią współpracował, a jego córka Marta odbywała w niej aplikację.
W czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości Ksepko, od lutego 2016 r. do marca 2020 r. pełnił funkcję wiceprezesa ds. korporacyjnych w państwowej spółce Energa. Następnie był wiceprezesem spółki Lotos Petrobaltic.
Był jednym z głównych autorów projektu ustawy lustracyjnej i nowelizacji ustawy o IPN. Kierował również strukturami PiS w Sopocie.
Przypomnijmy, iż Krajowa Rada Sądownictwa składa się z 25 członków – Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ministra sprawiedliwości, jednej osoby powołanej przez Prezydenta RP, piętnastu sędziów spośród: sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych, z uwzględnieniem reprezentacji sędziów różnych rodzajów i szczebli sądów. Sejm ma natomiast kompetencję do wyboru czterech posłów wchodzących w jej skład. Senat ma prawo do wyboru dwóch członków KRS spośród wszystkich senatorów.
Od stycznia 2024 r. przedstawicielem prezydenta Andrzeja Dudy w Radzie był mec. Maciej Krzyżanowski, który zastąpił sędziego Wiesława Johanna.
