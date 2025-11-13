Czy prezydent musi tłumaczyć się z decyzji o blokadzie nominacji dla sędziów? Eksperci komentują

Wśród ekspertów słychać jednak głosy, że prezydent wcale nie ma obowiązku uzasadniać swojej decyzji. On sam – powołując się na swoją prerogatywę – oświadczył jedynie, że na awans nie mają co liczyć sędziowie słuchający „złych podszeptów” ministra Żurka, zachęcającego rzekomo do „kwestionowania porządku konstytucyjno-prawnego” państwa. Powołał się przy tym na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w 2012 r., kiedy to wskazano, że prezydent ma prawo nominacji odmówić. Przestrzegł również, że przez najbliższe pięć lat żaden sędzia, który „kwestionuje konstytucyjne uprawnienia prezydenta, polską konstytucję i polski system prawny, nie może liczyć na nominację sędziowską i awans”. Nie trzeba być ekspertem, żeby domyślić się, iż pod tymi hasłami kryje się zapewne przestroga przed krytyką reform sądowych, przeforsowanych za czasów Zjednoczonej Prawicy przez ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.

Do oświadczenia prezydenta swoje trzy grosze dorzucił też szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, który tłumaczył, że przy weryfikacji sędziów wzięto pod uwagę „różnego rodzaju działania o charakterze quasi-politycznym bądź wprost politycznym” oraz fakt rzekomego kwestionowania ustroju państwa, ustaw, statutu innych sędziów i izb Sądu Najwyższego. Zbigniew Bogucki poinformował, że nominacje wpływały już za czasów kadencji Andrzeja Dudy, który je analizował, ale nie podpisywał; obecny zaś prezydent „postanowił zakończyć tę sprawę”.

Eksperci komentują decyzję prezydenta. Andrzej Duda uważa, że nominowanie sędziów to prerogatywa głowy państwa

Lakoniczne stwierdzenia zdają się znajdować potwierdzenie w ustaleniach Onetu, który opublikował i przeanalizował listę nazwisk 46 odrzuconych. Z ustaleń portalu wynika, że są to głównie sędziowie młodzi, czekający na awans z „rejonów” do „okręgów”. Według Onetu prezydent uderzył tym samym w osoby, które podpisywały listy w sprawie sytuacji dotyczącej sądownictwa, m.in. ten, w którym w 2021 r. wzywano partię Jarosława Kaczyńskiego do respektowania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE bił wówczas na alarm w sprawie trwających reform (czy też – zdaniem wielu – „deform”) w sądownictwie.

Do słownych potyczek w sprawie decyzji Karola Nawrockiego przystąpili eksperci, niejednokrotnie najwyższej rangi, tacy jak prof. Andrzej Zoll. Były prezes TK, w rozmowie z Interią ocenił, że „to, co robi prezydent jest absolutnie poza prawem” i że „nie może podjąć takiej decyzji, bo nie ma takich kompetencji”. Zdaniem profesora Karol Nawrocki błędnie bowiem przyjął, że ma kompetencje w podejmowaniu administracyjnej decyzji, zaś prerogatywa prezydenta ma „charakter pewnej uroczystości”. Według Zolla to, co leży w gestii prezydenta, to „formalna sprawa”, w której chodzi o podkreślenie charakteru otrzymanej nominacji. Głowa państwa może co prawda zwrócić się do KRS o ponowne rozważenie wniosku o powołanie sędziego, ale decyzji o tym, że sędziego tego nie powołuje, podjąć już nie może. Według prof. Zolla na naszych oczach dochodzi do łamania konstytucji.

Z profesorem polemizował z kolei Andrzej Duda, który we wpisie na platformie X powtórzył to, co sam wielokrotnie powtarzał podczas swojej prezydentury, kiedy konflikt wokół wymiaru sprawiedliwości zaczął się zaostrzać. Jego zdaniem nominowanie sędziów to prerogatywa prezydenta; nie zgadza się on też z twierdzeniem, jakoby była to jedynie decyzja administracyjna, bo w jego ocenie to „akt władczy Prezydenta RP”.