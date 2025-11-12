Prezydent Karol Nawrocki oświadczył, iż odmawia nominacji 46 sędziów i przez pięć najbliższych lat będzie odmawiał kolejnym sędziom, którzy kwestionują status innych sędziów. – To już nie tylko słowny sygnał, ale konkretna decyzja. Nie będę dawał nominacji, awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej, tym sędziom, którzy słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości, pana Waldemara Żurka – zapowiedział prezydent.

Waldemar Żurek: Czekamy na listę sędziów, którym prezydent odmówił nominacji

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że jego resort nie otrzymał jeszcze listy 46 sędziów, których nominacje zablokował prezydent. – Chciałabym zobaczyć tę listę imiennie, kto jest na tej liście, komu pan prezydent odmówił nominacji. To jest dosyć istotne, bo wypowiedzi przedstawicieli kancelarii prezydenta wskazują moim zdaniem na pozamerytoryczne przesłanki odmowy – powiedział minister.

–Jeżeli te 46 osób przeszło przez neoKRS, a prezydent odmówił im dlatego, że była wadliwie ukształtowana KRS, no to mogę tylko przyklasnąć prezydentowi. Jeżeli są natomiast jakieś inne, pozakonstytucyjne przesłanki – a z komunikatów kancelarii prezydenta, z wypowiedzi szefa kancelarii wynika, że prezydent ma decydować, kto z sędziów kwestionował status, zdaniem prezydenta, łamał konstytucję – to by zupełnie przesuwało punkt ciężkości na głowę państwa i było moim zdaniem działaniem sprzecznym z naszą konstytucją – mówił Waldemar Żurek.

Jak dodał, z jego informacji wynika, że w tzw. zamrażarce u prezydenta czekało około 100 kandydatów na stanowisko sędziego. – Były to osoby, które przeszły konkurs przed tzw. neoKRS, czyli przed instytucją, która została wykluczona z Europejskiej Sieci Krajowych Rad Sądownictwa, a także jest skutecznie kwestionowana przez polskich, legalnych sędziów europejskich trybunałów – zaznaczył minister.