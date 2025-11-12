Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

„Mogę tylko przyklasnąć”. Minister Żurek o decyzji prezydenta Nawrockiego

- Jeżeli te osoby przeszły przez neoKRS, a prezydent odmówił im dlatego, że była wadliwie ukształtowana KRS, no to mogę tylko przyklasnąć prezydentowi - powiedział w środę minister sprawiedliwości Waldemar Żurek komentując decyzję Karola Nawrockiego o odmowie nominacji 46 sędziów.

Publikacja: 12.11.2025 16:36

Waldemar Żurek Karol Nawrocki

Waldemar Żurek Karol Nawrocki

Foto: PAP/Paweł Supernak, Radek Pietruszka

Dorota Gajos-Kaniewska

Prezydent Karol Nawrocki oświadczył, iż odmawia nominacji 46 sędziów i przez pięć najbliższych lat będzie odmawiał kolejnym sędziom, którzy kwestionują status innych sędziów.  – To już nie tylko słowny sygnał, ale konkretna decyzja. Nie będę dawał nominacji, awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej, tym sędziom, którzy słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości, pana Waldemara Żurka – zapowiedział prezydent.

Czytaj więcej

Prezydent Karol Nawrocki podczas konferencji prasowej
Sądy i trybunały
Prezydent Karol Nawrocki odmawia nominacji 46 sędziów

Waldemar Żurek: Czekamy na listę sędziów, którym prezydent odmówił nominacji

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że jego resort nie otrzymał jeszcze listy 46 sędziów, których nominacje zablokował prezydent.  – Chciałabym zobaczyć tę listę imiennie, kto jest na tej liście, komu pan prezydent odmówił nominacji. To jest dosyć istotne, bo wypowiedzi przedstawicieli kancelarii prezydenta wskazują moim zdaniem na pozamerytoryczne przesłanki odmowy – powiedział minister.

–Jeżeli te 46 osób przeszło przez neoKRS, a prezydent odmówił im dlatego, że była wadliwie ukształtowana KRS, no to mogę tylko przyklasnąć prezydentowi. Jeżeli są natomiast jakieś inne, pozakonstytucyjne przesłanki – a z komunikatów kancelarii prezydenta, z wypowiedzi szefa kancelarii wynika, że prezydent ma decydować, kto z sędziów kwestionował status, zdaniem prezydenta, łamał konstytucję – to by zupełnie przesuwało punkt ciężkości na głowę państwa i było moim zdaniem działaniem sprzecznym z naszą konstytucją – mówił Waldemar Żurek.

Jak dodał, z jego informacji wynika, że w tzw. zamrażarce u prezydenta czekało około 100 kandydatów na stanowisko sędziego. – Były to osoby, które przeszły konkurs przed tzw. neoKRS, czyli przed instytucją, która została wykluczona z Europejskiej Sieci Krajowych Rad Sądownictwa, a także jest  skutecznie kwestionowana przez polskich, legalnych sędziów europejskich trybunałów – zaznaczył minister. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka
Sądy i trybunały
Dagmara Pawełczyk-Woicka: To nie KRS spowodowała chaos, tylko minister Żurek

Minister sprawiedliwości: „Złe podszepty ministra Żurka” jak z przemowy Gomułki

Minister skomentował słowa prezydenta Nawrockiego o odmowie awansowania sędziów, którzy „słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości, pana Waldemara Żurka”.

- Te „złe podszepty” naprawdę przypominają mi wypowiedzi z dawno minionej epoki. Słyszeliśmy, jak przemawiał czasem Gomułka. Bardzo mi się to nie podoba, bo to jest sprzeczne z naszą konstytucją. Powinna być współpraca władz i organów konstytucyjnych – stwierdził.

- Jeżeli przesłanki odmowy nominacji prezydenta okażą się pozaustawowe, pozakonstytucyjne, no to widać, że prezydent idzie tutaj na jakiś rodzaj sporu, gdzie moim zdaniem może uzurpować sobie władzę, której nie przyznaje mu konstytucja – uważa Waldemar Żurek.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Sprawiedliwości Prezydent Rzeczypospolitej Osoby Waldemar Żurek Sędziowie Karol Nawrocki neosędziowie

Prezydent Karol Nawrocki oświadczył, iż odmawia nominacji 46 sędziów i przez pięć najbliższych lat będzie odmawiał kolejnym sędziom, którzy kwestionują status innych sędziów.  – To już nie tylko słowny sygnał, ale konkretna decyzja. Nie będę dawał nominacji, awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej, tym sędziom, którzy słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości, pana Waldemara Żurka – zapowiedział prezydent.

Pozostało jeszcze 84% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Europoseł Grzegorz Braun, prymas Polski abp Wojciech Polak
Opinie Prawne
Jakub Sewerynik: O starszych braciach, czyli mury rosną
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Warto zastanowić się, czy treści przedstawiające dzikie zwierzęta w sposób niezgodny z ich naturą, n
Internet i prawo autorskie
Internetowe filmiki z dzikimi zwierzętami i ludźmi mogą być bardzo niebezpieczne
Kwalifikacja wojskowa potrwa od 2 lutego do 30 kwietnia 2026 r.
Służby mundurowe
W 2026 roku wojsko wezwie nawet 235 tys. osób. Kto jest na liście?
Będą ważne zmiany w prawie budowlanym? „Żółta kartka” zamiast blokady inwestycji
Nieruchomości
Będą ważne zmiany w prawie budowlanym? „Żółta kartka” zamiast blokady inwestycji
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Materiał Promocyjny
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Ojciec zarządza pensją córki - co z podatkiem?
Podatki
Ojciec zarządza pensją córki - co z podatkiem?
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Materiał Promocyjny
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama