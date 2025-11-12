Rzeczpospolita
Prawo
Dagmara Pawełczyk-Woicka: To nie KRS spowodowała chaos, tylko minister Żurek

Wybory do Krajowej Rady Sądownictwa nie będą wyglądać inaczej, bo w tym kształcie projekt nie wejdzie w życie – mówi „Rzeczpospolitej” Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa.

Publikacja: 12.11.2025 11:53

Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka

Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka

Foto: PAP/Leszek Szymański

Agata Łukaszewicz

Czy jako przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa utrudnia pani wejście nowego rzecznika, a właściwie rzeczniczki dyscyplinarnej sędziów sądów powszechnych, do siedziby KRS? Chodzi o pokoje, w których pracują poprzedni rzecznicy i dostęp do akt postępowań dyscyplinarnych.

To jakiś żart, prawda? Pani sędzia Joanna Raczkowska nie raczyła skontaktować się ze mną. Pismo z żądaniami to raczej nie jest standard właściwej współpracy. Nie chce mi się tego komentować. Dodam, że sąd dyscyplinarny II instancji uznaje dotychczasowych rzeczników, a ich odwołanie za bezskuteczne. To są istotne informacje, którymi się kieruję. Nie KRS spowodowała chaos, ale minister Żurek, który bezprawnie odwołał rzeczników.

Jak pani ocenia najnowszą propozycję zmian w KRS przedstawioną przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka?

Niekonstytucyjny wymóg stażu w zakresie biernego prawa wyborczego sędziów oraz niezrozumiałe przyznanie każdemu sędziemu 15 głosów. Cel jest jeden – większość bierze wszystko. To tak, jakby obywatelom przyznać po 460 głosów w wyborach do parlamentu. Wówczas jedna partia bierze 100 proc. miejsc i robi co jej się żywnie podoba.

Kadencja obecnej Rady ma jednak zostać zachowana. Kolejne wybory mają wyglądać inaczej. Co pani na to?

Wybory nie będą wyglądać inaczej, bo w tym kształcie projekt nie wejdzie w życie.

Ma pani na myśli to, że noweli nie podpisze prezydent Karol Nawrocki?

Tego się spodziewam z uwagi na wątpliwości konstytucyjne.

Jako czynny sędzia ma pani pomysł, jak to wszystko rozwiązać?

Kryzys w sądownictwie? Widzę mocne natarcie sędziów anarchistów którzy za ten kryzys ponoszą odpowiedzialność. To sędzia, uchylając wyrok z powodu osoby sędziego, a nie wartości merytorycznej rozstrzygnięcia, bierze na siebie ciężar odpowiedzialności za wydane orzeczenie. Nikt inny.

Wiele zarzutów wobec obecnej KRS dotyczyło ustawionych konkursów. Pani zdaniem wszystko przebiegało zgodnie z procedurą?

Traktuję pytanie jako obrazę – proszę je wycofać. Natomiast w każdym organie kolegialnym toczą się dyskusje i to jest normalna praca.

Czy nowa procedura wyboru sędziów do KRS ma szansę zażegnać kryzys w sądownictwie?

Tutaj nie chodzi o KRS, ale o sędziów. Proszę nie udawać. Więc procedura wyboru do KRS niczego nie zażegna. Ten kryzys będzie postępował, dopóki wszyscy sędziowie nie wrócą na ścieżkę przestrzegania prawa i konstytucji. Alternatywą jest głęboka reforma, która ukróci koncentrowanie się grup sędziów na uzyskiwaniu wpływów i apanaży, a skłoni do koncentrowania się na orzecznictwie. Nie ma innej drogi.

Rozmawiała Agata Łukaszewicz

Źródło: rp.pl

