Czy UZP ma już dane, jak często zamawiający korzystają z możliwości zamknięcia swych przetargów przed firmami z państw takich jak Chiny, Turcja czy Indie?

Pełnego obrazu nie mamy, bo jesteśmy wciąż w przededniu reformy, która ma się dokonać w zakresie analizy danych o rynku zamówień publicznych. Natomiast opierając się chociażby na odwołaniach składanych do Krajowej Izby Odwoławczej czy kontrolach prowadzonych przez UZP widzimy, że najwięksi zamawiający, prowadzący największe inwestycje, korzystają z możliwości wyłączenia podmiotowego wykonawców z państw trzecich.

Nowe przepisy dały też możliwości wyłączenia przedmiotowego, zamknięcia rynku np. na chińskie towary, nawet gdy oferują je polscy wykonawcy. To jednak wymaga wpisania określonych postanowień do specyfikacji. Te wyłączenia też już są stosowane?

Z pewnością dużo rzadziej. Być może jeszcze nie wszyscy wiedzą, jak te przepisy stosować. Bo to wymaga określenia kraju pochodzenia, odniesienia się do unijnego kodeksu celnego, co nie zawsze jest łatwe. Rozmawiamy już z profesjonalistami z tej dziedziny, żeby móc przygotować wytyczne obrazujące, jakie są możliwości w tym zakresie. Przede wszystkim ważne jest jednak rozeznanie, co polski rynek jest w stanie zaproponować.

Pytanie tylko, czy zamawiający, nawet mając rozpoznany polski rynek, zechce z niego skorzystać. Przy ograniczeniach budżetowych często woli wybrać to, co jest najtańsze.

Tutaj dużą rolę może odegrać polityka zakupowa państwa, czyli dokument przyjmowany na cztery lata przez Radę Ministrów i określający strategiczne cele państwa w obszarze zamówień publicznych. Obecnie konsultowany projekt polityki zaproponowany na kolejne cztery lata zawiera wytyczne, uwzględniające m.in. aspekty społeczne, pobudzanie innowacyjności, wspieranie MŚP i wiele innych kwestii. Kiedy prezentowałam propozycję założeń tego dokumentu, to na slajdach pokazałam dwa akweny. Po jednym pływają stateczki w różnych kierunkach, bez ładu i składu, po drugim, wszystkie łódki różnych rozmiarów płyną w jednym kierunku. Ten kierunek wyznacza właśnie polityka zakupowa państwa.

Zamawiający nie muszą się jednak do tej polityki zakupowej państwa stosować. Od lat przepisy nakazują stosowanie kryteriów pozacenowych i choć formalnie są one wskazywane, to jednak najczęściej ograniczają się do terminu realizacji zamówienia czy warunków gwarancji. I tak więc cena decyduje o zwycięstwie w przetargu. Nie wystarczy zmiana przepisu czy wydanie wytycznych. Ostatecznie liczy się zmiana mentalności.

Podkreślę, że polityka zakupowa państwa jest wiążąca dla jej adresatów, a więc przede wszystkim dla jednostek administracji rządowej. Dla pozostałych zamawiających publicznych jest drogowskazem dla obszaru zakupów publicznych w zakresie realizacji celów ważnych z punktu widzenia państwa. Odnosząc się do kwestii mentalności – tak, to zdecydowanie najtrudniejsze zadanie. Jednak na podstawie spotkań, które prowadzimy, widzimy, że jest to możliwe. Często osoby odpowiedzialne za procesy zakupowe potrzebują po prostu podpowiedzi. Staramy się ich udzielać, np. wskazując, jakie korzyści dla zamawiającego przynosi właściwie przeprowadzony dialog konkurencyjny, wstępne konsultacje rynkowe, czy rzetelnie dokonana analiza potrzeb i wymagań. Ta zmiana podejścia nie jest łatwa, ale powoli zaczyna być dostrzegalna. Tym bardziej że zasada efektywności została wpisana do prawa zamówień publicznych. Dzisiaj zamówienia publiczne są nie tylko procedurami dla samych procedur, ale środkiem do osiągania celów uznanych przez państwo za ważne.

Jak już jesteśmy przy celach, to jakie stawia pani przed sobą na kolejny rok? Wiem, że jest ich pewnie wiele, dlatego poproszę o wskazanie trzech najważniejszych.

Na pewno jeden z nich dotyczy regulacji. Chyba najważniejszy obszar to środki ochrony prawnej. Mierzymy się w tej chwili z drastycznym wzrostem liczby składanych odwołań w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Na pewno zależy mi również na kontynuacji kampanii edukacyjnej – Akademii Zakupów Publicznych – i dalszym uświadamianiu uczestników rynku, jak prowadzić procesy zakupów publicznych, żeby one były w sposób efektywny realizowane z uwzględnieniem celów wyznaczanych przez zamawiającego, ale również z uwzględnieniem polityki zakupowej państwa. Planujemy również zmiany w obszarze kontroli. Obejmą one wprowadzenie trzeciego rodzaju kontroli – kontroli systemowych – które mają dotyczyć kluczowych mechanizmów funkcjonowania całego systemu zamówień publicznych. Warto też wspomnieć o wyzwaniu na szczeblu unijnym – w połowie roku Komisja Europejska zaproponuje nowe regulacje dotyczące zamówień publicznych. Będziemy, razem z całym rynkiem, uczestniczyć w pracach nad tymi propozycjami.