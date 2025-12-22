– Spółki Budimexu przekonywały, że chociaż należą do jednej grupy kapitałowej, to działały niezależnie i nie uzgadniały swych ofert. My natomiast wykazywaliśmy, że działały w porozumieniu i konsultowały ze sobą swe oferty. Świadczyło o tym m.in. to, że każda z osób, która miała odrębnie przygotowywać oferty, była w rzeczywistości zatrudniona w Budimex SA, co wynikało chociażby z ich profili w mediach społecznościowych. Dodatkowo w każdej z ofert, w tym samym miejscu znalazło się szereg podobieństw, w tym literówki – mówi „Rzeczpospolitej” Tomasz Skoczyński, radca prawny z kancelarii SKP Skoczyński Kolańczyk Rudnicka Kancelaria Prawna, reprezentujący grupę Romgos, która konkurowała w tym przetargu z Budimexem.

Jego argumenty przekonały KIO, która uznała, że spółki z grupy Budimex dopuściły się zmowy przetargowej. W wyroku odwołała się do prezentacji wykazującej podobieństwa ofert.

– Dowód ten szczegółowo zestawiał i opisywał podobieństwa występujące w ofertach trzech wykonawców z grupy Budimex – literówki, niestandardowe stosowanie znaków interpunkcyjnych czy sposoby wypełniania poszczególnych fragmentów w składanych dokumentach. Podobieństw tych nie można było wytłumaczyć inaczej niż skoordynowaniem procesu przygotowania i złożenia ofert przez wszystkich wyżej wymienionych wykonawców – podkreśliła KIO w uzasadnieniu orzeczenia (sygnatury akt: KIO 2678/25, KIO 2686/25, KIO 2701/25). Zaznaczyła przy tym, że konsekwencją tych działań było uzyskanie całości zamówienia pomimo formalnego zakazu udzielenia więcej niż jednej jego części temu samemu wykonawcy.

Sąd oddala skargi spółek Budimexu

Spółki Budimexu złożyły odrębne skargi na ten wyrok do SO w Warszawie. Wszystkie zostały oddalone. W ustnych motywach wyroku sędzia Alicja Dziekańska zwróciła uwagę na zmianę argumentacji wykonawców.

– Jeszcze na etapie postępowania przed KIO członkowie grupy utrzymywali, że występowali jako niezależne podmioty. Na etapie postępowania skargowego żaden z nich już nie kwestionował, że miały miejsce uzgodnienia – stwierdziła w ustnych motywach wyroku sędzia. Powołując się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej spółki z grupy Budimex przekonywały, że działania w ramach jednej grupy kapitałowej nie można uznać za niedozwolone porozumienie. Sąd uznał jednak, że w tej sprawie argumentacja ta nie jest jednak trafna. A to dlatego, że celem działania było uzyskanie trzech części zamówienia kosztem innych wykonawców, co już oznacza, że porozumienie było niedozwolone.

– Było to sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami – podsumowała sędzia Alicja Dziekańska (sygnatury akt: XXIII Zs 130/25, XXIII Zs 131/25, XXIII Zs 132/25 i XXIII Zs 133/25).