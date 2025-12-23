Do więzienia za brawurową jazdę. Prezydent podpisał ustawę, ale ma wątpliwości

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie kary dla kierowców-recydywistów przewiduje ustawa podpisana przez prezydenta?

Kiedy będzie grozić kara pozbawienia wolności za brawurową jazdę?

Jaka będzie definicja driftu?

Dlaczego prezydent Karol Nawrocki skierował część nowych przepisów do Trybunału Konstytucyjnego?

Dlaczego definicja nielegalnego wyścigu budzi wątpliwości?

Chodzi o ustawę z 4 grudnia 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nowe przepisy mają przede wszystkim uderzyć w kierowców-recydywistów, którzy pomimo zakazów wielokrotnie prowadzą pojazdy, ignorując postanowienia sądu. Każde kolejne złamanie obowiązującego zakazu będzie skutkować orzekaniem takiego zakazu dożywotnio. Zasadą w takim wypadku ma być też „bezwzględna” kara pozbawienia wolności – jej zawieszenie będzie możliwe tylko w przypadkach wyjątkowych. Co więcej, podpisana przez prezydenta nowelizacja przewiduje możliwość konfiskaty takim osobom pojazdu – analogicznie jak ma to miejsce przy przestępstwach drogowych popełnianych pod wpływem alkoholu.

Brawurowa jazda przestępstwem. MS: zwykłe przekroczenie prędkości nie będzie karane więzieniem

Nowelizacja wprowadza do Kodeksu karnego nowe przestępstwo: brawurową jazdę. – To odpowiedź na szaleńcze zachowania kierowców na polskich drogach, które wszyscy znamy z internetu: slalom między samochodami, przejeżdżanie przez podwójną linię, na zakrętach, pomiędzy samochodami, nagłe hamowanie – wyjaśnia wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.

Przypomnijmy, iż głośno o nowych przepisach było w listopadzie, kiedy ustawę przyjął Sejm. Media alarmowały, że za przekroczenie prędkości grozić będzie więzienie. W wydanym wówczas komunikacie Ministerstwo Sprawiedliwości wyjaśniło, że „nowe przepisy nie obejmują karą więzienia zwykłego przekroczenia prędkości, lecz dotyczą jedynie skrajnie niebezpiecznych zachowań na drodze”. Jak zaznaczono, przestępstwo może zostać popełnione wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia trzech przesłanek:

1. prowadzenia pojazdu z rażąco nadmierną prędkością,