Aktualizacja: 14.11.2025 13:07 Publikacja: 14.11.2025 12:59
Gdy nowe przepisy wejdą w życie, kierowcy rażąco naruszający przepisy będą musieli mieć się na baczności, ponieważ w grę wejdzie także kara więzienia
Foto: Adobe Stock
Przed tygodniem Sejm przyjął pakiet zmian dotyczących przepisów ruchu drogowego, przewidujący m.in. zaostrzenie kar wobec kierowców naruszających zasady bezpieczeństwa i przekraczających dopuszczalną prędkość.
Po wejściu nowelizacji w życie za „rażące” naruszenie zasad bezpieczeństwa i przekroczenie prędkości będzie grozić kara od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia, a nie tylko mandat i punkty karne.
Czytaj więcej
Aż o jedną piątą spadła w 2025 roku liczba ofiar śmiertelnych na drogach. Skąd tak duża poprawa b...
Przegłosowane przez Sejm zaostrzenie przepisów dla kierowców wywołało falę komentarzy. W piątek wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha został zapytany w Polsat News, czy po wejściu nowelizacji w życie za samo przekroczenie prędkości będzie można otrzymać karę więzienia. – Nie. Jeśli mówimy o nowelizacji, która została w piątek przyjęta przez Sejm i idzie do Senatu, nowy przepis, który pojawia się w Kodeksie karnym, jeden z wielu (...), będzie penalizował, czyli karał tzw. brawurową jazdę – odpowiedział.
Co to jest „brawurowa jazda”? – To jest odpowiedź na te wszystkie szaleńcze jazdy kierowców na polskich drogach, które znamy z internetu: przejeżdżanie slalomem pomiędzy podwójną linią, na zakrętach, pomiędzy samochodami, nagłe hamowanie. To jest przede wszystkim jazda, która naraża na bezpośrednią utratę życia lub zdrowia kierowcę, który rażąco przekracza prędkość i inne przepisy ruchu drogowego – odparł Myrcha.
Wiceminister został dopytany o definicję „rażącego przekroczenia prędkości”. Odpowiedział, że chodzi o powodowanie bezpośredniego zagrożenia dla innych użytkowników drogi. Czy nie lepiej byłoby stworzyć listę z „widełkami”? – Początkowo planowaliśmy wprowadzenie pewnych sztywnych progów, jeśli chodzi o prędkość, tylko w toku dyskusji w parlamencie doszliśmy do wniosku, że raczej trzeba od tego odejść, bo to powodowało odwrotny skutek od zamierzonego. Kierowca, który by rażąco naruszał przepisy, czyli zmieniał pasy, wymuszał zachowania innych kierowców, ale na autostradzie nie jechałby 210, tylko 200 km/h, co naprawdę jest niebezpieczne, nie popełniałby przestępstwa – powiedział Myrcha.
– Wydaje się, że byłoby to nadużywane, bo wystarczyłoby pięć kilometrów odpuścić z gazu i mielibyśmy tylko sumę wykroczeń, a nie przestępstwo. Inaczej się ocenia prędkość 180 czy 190 km/h, kiedy się jedzie na pustej drodze, w środku dnia, nikogo innego nie ma itd., a co innego, kiedy jest zatłoczona droga, pada deszcz, mgła, kiedy to zachowanie może być zupełnie inne przy tej samej prędkości – przekonywał.
Wiceminister mówił, że policja i sądy „muszą mieć możliwość, żeby ocenić, czy zachowanie kierowcy było adekwatne do okoliczności”. – Bo wszyscy wiemy, że kierowca musi dopasować prędkość przede wszystkim do warunków jazdy, to jest podstawa – zaznaczył.
Dopytywany o sprawę polityk podkreślił, że prezentowane kilka dni temu w mediach „widełki” dotyczące kar są nieaktualne, ponieważ szczegóły zostały zmienione podczas prac parlamentarnych. – Dyskusja rozwinęła się wokół widełek, których nie ma – stwierdził wiceminister.
Czytaj więcej
10 osób, w tym 2,5-letnie dziecko, zostało rannych w wypadku, do którego doszło w niedzielę ok. g...
Media podawały, że kara pozbawienia wolności groziłaby za jazdę na autostradzie z prędkością 210 km/h, za jazdę 180 km/h na drodze ekspresowej lub krajowej i wojewódzkiej (limit 90 km/h), a także za jazdę powyżej 100 km/h w terenie zabudowanym lub z prędkością wyższą niż 60 kilometrów na godzinę przy ograniczeniu do 30 km/h.
Przyjęta przez Sejm ustawa głosi, że karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 podlega ten, kto prowadzi pojazd mechaniczny w sposób rażąco naruszający zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, zagrażając swoim zachowaniem bezpieczeństwu innej osoby, i z prędkością większą od dopuszczalnej o co najmniej połowę na autostradzie lub drodze ekspresowej, a jeżeli prędkość ta została ograniczona znakiem drogowym – co najmniej dwukrotnie, albo co najmniej dwukrotnie – na innej drodze publicznej.
Czytaj więcej
Zdjęte blokady prędkości, zwiększona moc silnika, a w finale utrata kontroli - zabici i ranni. „U...
Po głosowaniu w Sejmie głos zabrało Ministerstwo Sprawiedliwości, które oświadczyło, że „interpretacje sugerujące karanie za samo przekroczenie prędkości są błędne”. „Ustawodawca nie przewidział (i obecnie nie przewiduje) w tym zakresie kary aresztu, a sama konstrukcja przepisu odnosi się wyłącznie do sytuacji rażącego i szczególnie niebezpiecznego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu” – wyjaśniono.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl / Polsat News
Przed tygodniem Sejm przyjął pakiet zmian dotyczących przepisów ruchu drogowego, przewidujący m.in. zaostrzenie kar wobec kierowców naruszających zasady bezpieczeństwa i przekraczających dopuszczalną prędkość.
Po wejściu nowelizacji w życie za „rażące” naruszenie zasad bezpieczeństwa i przekroczenie prędkości będzie grozić kara od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia, a nie tylko mandat i punkty karne.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
W dzisiejszych czasach internet to nie tylko wygoda – to fundament współczesnego podróżowania. Korzystamy z niego, by odnaleźć drogę, sprawdzić rozkład jazdy, znaleźć restaurację czy atrakcję turystyczną, kupić bilety, zamówić transport, pozostać w kontakcie z bliskimi i dzielić się chwilą tu i teraz. Gdy w trasie tracimy dostęp do danych, podróż traci rozmach, nawigacja staje się uciążliwa, plany się komplikują, zaczyna też narastać niepokojące poczucie odcięcia od świata. Wakacje bez stabilnego internetu to nieustanny stres, którego można uniknąć.
Nie cofnę się ani o milimetr. Mowy nie ma - mówił Donald Tusk na konferencji prasowej w Retkowie (woj. dolnośląs...
Ustępujący marszałek Sejmu Szymon Hołownia jest na liście trzech głównych kandydatów na funkcję wysokiego komisa...
– Problem z premierem Donaldem Tuskiem jest taki, że przez lata prowadził politykę ramię w ramię z Angelą Merkel...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Prezydent Karol Nawrocki widoczny był na Marszu Niepodległości, nie podpisał nominacji dla funkcjonariuszy ABW i...
Tworzymy przestrzeń dla czytelników poszukujących wartościowych treści, pogłębionej analizy i sprawdzonych źródeł wiedzy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas