Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Kierowca wjechał w grupę pielgrzymów. Był pijany i miał zakaz prowadzenia pojazdów

10 osób w tym 2,5-letnie dziecko zostało rannych w wypadku, do którego doszło w niedzielę ok. godziny 18:00 w miejscowości Grobla w woj. łódzkim. Pijany kierowca opla wjechał w grupę pielgrzymów.

Publikacja: 11.08.2025 12:58

Kierowca wjechał w grupę pielgrzymów. Był pijany i miał zakaz prowadzenia pojazdów

Foto: Adobe Stock

Bartosz Lewicki

 54-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu radomszczańskiego, został zatrzymany do dyspozycji prokuratora. Był pijany i – jak poinformowała policja – miał orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. 

Jak poinformował w rozmowie z TVN24 asp. Dariusz Kaczmarek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, obecnie mężczyzna trzeźwieje w policyjnej izbie zatrzymań. - Mężczyzna miał 1,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, a więc był nietrzeźwy. We wtorek będą z nim wykonywane czynności, usłyszy też zarzuty prokuratorskie – powiedział policjant. 

Ranni trafili do szpitali w Końskich, Włoszczowej, Radomsku, Częstochowie i Łodzi

Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitali w Końskich, Włoszczowej, Radomsku, Częstochowie i w Łodzi. Sześć osób wciąż przebywa w szpitalach. Większość poszkodowanych doznało złamań i potłuczeń. Jeden z mężczyzn, który trafił do szpitala w Łodzi, ma skomplikowane złamanie podudzia. 

Tuż po wypadku 54-latek został zatrzymany. Asp. Kaczmarek relacjonował w rozmowie z portalem Onet, że nie stawiał oporu, a na policję czekał w swoim samochodzie. 

Reklama
Reklama

Jędrzej Pawlak, rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi poinformował, że w akcji ratunkowej brało udział sześć zespołów ratownictwa medycznego i trzy śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz 8 zastępów państwowej i ochotniczych straży pożarnych.

Pielgrzymka szła z powiatu opoczyńskiego

Pielgrzymka z powiatu opoczyńskiego liczyła łącznie 156 osób. Zmierzała do Częstochowy. Jej uczestnicy szli w trzech kilkudziesięcioosobowych grupach. Do wypadku doszło kilka kilometrów przed miejscowością Przedborze, gdzie pielgrzymi mieli zaplanowaną przerwę i nocleg. 

Relacjonując okoliczności wypadku asp. Kaczmarek powiedział, że samochód najechał na tył ostatniej z trzech grup pielgrzymów na prostym, leśnym odcinku drogi.  

Kierowca miał zakaz prowadzenia pojazdów

Jak wyjaśnił w rozmowie z TVN24 asp. Dariusz Kaczmarek, 54-letniego mężczyznę od czerwca do grudnia 2025 roku roku obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów po tym, jak został przyłapani na jeździe bez prawa jazdy. - Jazda bez uprawnień jest wykroczeniem, które skończyło się wydaniem sądowego zakazu – wyjaśnił funkcjonariusz.

Reklama
Reklama
Pielgrzymki na Jasną Górę

Pielgrzymki na Jasną Górę

Foto: iN

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska łódzkie wypadek

 54-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu radomszczańskiego, został zatrzymany do dyspozycji prokuratora. Był pijany i – jak poinformowała policja – miał orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. 

Jak poinformował w rozmowie z TVN24 asp. Dariusz Kaczmarek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, obecnie mężczyzna trzeźwieje w policyjnej izbie zatrzymań. - Mężczyzna miał 1,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, a więc był nietrzeźwy. We wtorek będą z nim wykonywane czynności, usłyszy też zarzuty prokuratorskie – powiedział policjant. 

Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Advertisement
Dolny Śląsk: Poważny wypadek awionetki. Są ranni
Wypadki
Dolny Śląsk: Poważny wypadek awionetki. Są ranni
Droga szybkiego ruchu S6
Wypadki
Mniej śmierci na drogach. Co sprawiło, że kierowcy zdjęli nogę z gazu?
Poważny wypadek na imprezie motoryzacyjnej. Są ranni
Wypadki
Poważny wypadek na imprezie motoryzacyjnej. Są ranni
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
W ubiegłym roku doszło do 4719 wypadków z udziałem pieszych
Wypadki
Na pasach bezpieczniej, ale piesi wciąż giną. Dlaczego?
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie