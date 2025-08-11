Kierowca wjechał w grupę pielgrzymów. Był pijany i miał zakaz prowadzenia pojazdów

Aktualizacja: 11.08.2025 13:25 Publikacja: 11.08.2025 12:58
54-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu radomszczańskiego, został zatrzymany do dyspozycji prokuratora. Był pijany i – jak poinformowała policja – miał orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.
Jak poinformował w rozmowie z TVN24 asp. Dariusz Kaczmarek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, obecnie mężczyzna trzeźwieje w policyjnej izbie zatrzymań. - Mężczyzna miał 1,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, a więc był nietrzeźwy. We wtorek będą z nim wykonywane czynności, usłyszy też zarzuty prokuratorskie – powiedział policjant.
Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitali w Końskich, Włoszczowej, Radomsku, Częstochowie i w Łodzi. Sześć osób wciąż przebywa w szpitalach. Większość poszkodowanych doznało złamań i potłuczeń. Jeden z mężczyzn, który trafił do szpitala w Łodzi, ma skomplikowane złamanie podudzia.
Tuż po wypadku 54-latek został zatrzymany. Asp. Kaczmarek relacjonował w rozmowie z portalem Onet, że nie stawiał oporu, a na policję czekał w swoim samochodzie.
Jędrzej Pawlak, rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi poinformował, że w akcji ratunkowej brało udział sześć zespołów ratownictwa medycznego i trzy śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz 8 zastępów państwowej i ochotniczych straży pożarnych.
Pielgrzymka z powiatu opoczyńskiego liczyła łącznie 156 osób. Zmierzała do Częstochowy. Jej uczestnicy szli w trzech kilkudziesięcioosobowych grupach. Do wypadku doszło kilka kilometrów przed miejscowością Przedborze, gdzie pielgrzymi mieli zaplanowaną przerwę i nocleg.
Relacjonując okoliczności wypadku asp. Kaczmarek powiedział, że samochód najechał na tył ostatniej z trzech grup pielgrzymów na prostym, leśnym odcinku drogi.
Jak wyjaśnił w rozmowie z TVN24 asp. Dariusz Kaczmarek, 54-letniego mężczyznę od czerwca do grudnia 2025 roku roku obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów po tym, jak został przyłapani na jeździe bez prawa jazdy. - Jazda bez uprawnień jest wykroczeniem, które skończyło się wydaniem sądowego zakazu – wyjaśnił funkcjonariusz.
Pielgrzymki na Jasną Górę
