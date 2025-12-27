Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Tegoroczne święta tragiczniejsze niż w ubiegłym roku. Policja podała statystyki

Od 24 do 26 grudnia na drogach całego kraju doszło do 99 wypadków, w których życie straciło 12 osób, a 155 zostało rannych. Policja podała najnowsze statystyki dotyczące świąt Bożego Narodzenia na drogach.

Publikacja: 27.12.2025 14:31

Karambol w Przewodowicach na trasie S8

Karambol w Przewodowicach na trasie S8

Foto: PAP/PSP Rawa Mazowiecka

Bartosz Lewicki

Jak wynika z policyjnych danych, najtragiczniejszym dniem była Wigilia. 24 grudnia w 23 wypadkach życie straciło aż 7 osób. Rannych tego dnia zostało 29 osób. Policja podaje, że zatrzymała 161 kierujących pod wpływem alkoholu. 

Pierwszego dnia świąt, 25 grudnia, w 14 wypadkach drogowych zginęły 2 osoby, rannych zostało 17 osób. Zatrzymano 155 kierujących po spożyciu alkoholu. Z kolei 26 grudnia – w 62 wypadkach zginęły 3 osoby, 109 osób zostało rannych. Kierujących po spożyciu alkoholu było 168.

Trudne warunki na drogach

W czasie tegorocznych świąt na drogach panowały wyjątkowo trudne warunki. W piątek 26 grudnia niemal w całym kraju drogi pokryły się lodem, a kierowcy musieli mierzyć się z gołoledzią i marznącymi opadami deszczu. Śliskie nawierzchnie stały się przyczyną wielu kolizji i wypadków, które paraliżowały ruch na głównych trasach. Jak informuje IMGW, to nie koniec trudnych warunków na drogach.

Czytaj więcej

Gołoledź na ulicy Szczecina
Społeczeństwo
Ostrzeżenia IMGW dla niemal całej Polski. Deszcz zamarznie na drogach

Pogoda prawdopodobnie przyczyniła się do karambolu, do jakiego doszło na drodze ekspresowej S8 pod Rawą Mazowiecką w województwie łódzkim. W zderzeniu uczestniczyło dziewięć samochodów osobowych, rannych zostało dziewięć osób, w tym pięcioro dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Strażacy musieli wydobywać część rannych z rozbitych pojazdów, a trasa była zablokowana przez kilka godzin, co powodowało ogromne utrudnienia. 

Reklama
Reklama

Tragiczny wypadek w Zielęcicach pod Brzegiem

Do najtragiczniejszego wypadku doszło jednak rano 24 grudnia w Zielęcicach pod Brzegiem. Na skrzyżowaniu dwóch dróg krajowych czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe: Ford Kuga kierowany przez mieszkańca Brzegu i Volkswagen Passat, którym jechało pięć osób.

Czytaj więcej

Od 22 do 26 grudnia na terenie całej Polski odnotowano 206 wypadków drogowych
Tu i Teraz
Policja podsumowała święta na drogach. W całej Polsce zginęło 21 osób

W wypadku zginęli wszyscy podróżujący obydwoma samochodami. Kiedy na miejsce zdarzenia przyjechali ratownicy, zobaczyli zmiażdżonego Forda i płonącego Volkswagena. Do tej pory udało się ustalić tylko personalia kierowcy Forda. Nie wiadomo, kto podróżował Passatem.

Tegoroczne święta tragiczniejsze niż ubiegłoroczne

W 2024 r. w okresie świątecznym doszło do 70 wypadków, w których zginęło 9 osób.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Samorządy Infrastruktura Drogi Służby Mundurowe Policja Wypadki Wypadki Drogowe pijani kierowcy ruch drogowy nietrzeźwi kierowcy
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Największe ryzyko wypadków przy pracy wystąpiło w sekcji przetwórstwo przemysłowe
Wypadki
Wypadki przy pracy na Mazowszu. W których branżach było ich najwięcej?
Na miejscu wypadku pracują już służby ratunkowe i porządkowe
Warszawa
Wypadek w centrum Warszawy. Zderzenie autobusu i dwóch tramwajów
Boja sygnalizacyjna w miejscu katastrofy promu „Jan Heweliusz”.
Wypadki
Tomasz Krzyżak: Jak z Szymonem Hołownią badaliśmy wrak „Jana Heweliusza”
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
KW PSP Poznań
Wypadki
Poważny wypadek na A2. Ranni żołnierze armii USA
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama