Jak wynika z policyjnych danych, najtragiczniejszym dniem była Wigilia. 24 grudnia w 23 wypadkach życie straciło aż 7 osób. Rannych tego dnia zostało 29 osób. Policja podaje, że zatrzymała 161 kierujących pod wpływem alkoholu.

Pierwszego dnia świąt, 25 grudnia, w 14 wypadkach drogowych zginęły 2 osoby, rannych zostało 17 osób. Zatrzymano 155 kierujących po spożyciu alkoholu. Z kolei 26 grudnia – w 62 wypadkach zginęły 3 osoby, 109 osób zostało rannych. Kierujących po spożyciu alkoholu było 168.

Trudne warunki na drogach

W czasie tegorocznych świąt na drogach panowały wyjątkowo trudne warunki. W piątek 26 grudnia niemal w całym kraju drogi pokryły się lodem, a kierowcy musieli mierzyć się z gołoledzią i marznącymi opadami deszczu. Śliskie nawierzchnie stały się przyczyną wielu kolizji i wypadków, które paraliżowały ruch na głównych trasach. Jak informuje IMGW, to nie koniec trudnych warunków na drogach.

Pogoda prawdopodobnie przyczyniła się do karambolu, do jakiego doszło na drodze ekspresowej S8 pod Rawą Mazowiecką w województwie łódzkim. W zderzeniu uczestniczyło dziewięć samochodów osobowych, rannych zostało dziewięć osób, w tym pięcioro dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Strażacy musieli wydobywać część rannych z rozbitych pojazdów, a trasa była zablokowana przez kilka godzin, co powodowało ogromne utrudnienia.