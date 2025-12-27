Gołoledź na drogach, 62 wypadki 26 grudnia

W piątek na drogach w prawie całym kraju zrobiło się ślisko, a kierowcy musieli się zmierzyć z trudnymi i niebezpiecznymi warunkami. Policja podała, że w drugi dzień świąt doszło do 62 wypadków, w których zginęły trzy osoby, a 109 zostało rannych.

Z powodu gołoledzi doszło do wielu wypadków na drogach. Największy zdarzył się na drodze ekspresowej S8 pod Rawą Mazowiecką w woj. łódzkim, gdzie dziewięć samochodów osobowych uczestniczyło w karambolu. Poszkodowanych zostało dziewięć osób, w tym pięcioro dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Strażacy kilka osób musieli wydobyć z pojazdów. Trasa była zablokowana przez kilka godzin.

W niedzielę nadal będzie bardzo ślisko. Miejscami w kraju wystąpią przelotne opady śniegu, a na północy również deszczu ze śniegiem. Jak podaje IMGW, miejscami w rejonach podgórskich Karpat przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie około 5 cm, a wysoko w górach do 12 cm.

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze to od -1 do 2 st. C, cieplej miejscami będzie na północnym zachodzie – około 3 st. C oraz na wybrzeżu – około 5 st. C. Wiatr we wschodniej połowie kraju oraz na północy będzie dość silny i w porywach do 65 km/h, a miejscami do 75 km/h. W drugiej połowie dnia stopniowo od zachodu będzie słabnąć. Wysoko w Karpatach porywy wiatru osiągną natomiast do 120 km/h, w Sudetach do 90 km/h, powodując zawieje i zamiecie śnieżne.