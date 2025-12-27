Aktualizacja: 27.12.2025 13:23 Publikacja: 27.12.2025 12:36
Gołoledź na ulicy Szczecina
Foto: PAP/Marcin Bielecki
Alerty obejmują województwa: lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie, podkarpackie, lubelskie, łódzkie i świętokrzyskie oraz część mazowieckiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego i małopolskiego.
W mocy pozostaje ostrzeżenie I stopnia przed silnym wiatrem, wydane dla północnej części województwa pomorskiego. Prędkość wiatru sięgnie tu do 45 km/h, w porywach do 80 km/h.
Mapa alertów pogodowych IMGW, stan na 27 grudnia 2025 r. na godzinę 12:20
Foto: meteo.imgw.pl
Alert przed sztormem wydało Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Szczecinie. Siła wiatru sięgnie 6-7, a w porywach do 8 stopnia w skali Beauforta. Ostrzeżenie będzie ważne w sobotę 27 grudnia od godz. 10.00 do 17.00.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował o wydaniu ostrzeżenia hydrologicznego II stopnia dla Wybrzeża zachodniego i wschodniego. W związku z wiatrem sztormowym prognozuje też wzrost poziomu wody do strefy wody wysokiej i powyżej stanów ostrzegawczych. Możliwe jest osiągnięcie stanów alarmowych.
W piątek na drogach w prawie całym kraju zrobiło się ślisko, a kierowcy musieli się zmierzyć z trudnymi i niebezpiecznymi warunkami. Policja podała, że w drugi dzień świąt doszło do 62 wypadków, w których zginęły trzy osoby, a 109 zostało rannych.
Z powodu gołoledzi doszło do wielu wypadków na drogach. Największy zdarzył się na drodze ekspresowej S8 pod Rawą Mazowiecką w woj. łódzkim, gdzie dziewięć samochodów osobowych uczestniczyło w karambolu. Poszkodowanych zostało dziewięć osób, w tym pięcioro dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Strażacy kilka osób musieli wydobyć z pojazdów. Trasa była zablokowana przez kilka godzin.
W niedzielę nadal będzie bardzo ślisko. Miejscami w kraju wystąpią przelotne opady śniegu, a na północy również deszczu ze śniegiem. Jak podaje IMGW, miejscami w rejonach podgórskich Karpat przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie około 5 cm, a wysoko w górach do 12 cm.
Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze to od -1 do 2 st. C, cieplej miejscami będzie na północnym zachodzie – około 3 st. C oraz na wybrzeżu – około 5 st. C. Wiatr we wschodniej połowie kraju oraz na północy będzie dość silny i w porywach do 65 km/h, a miejscami do 75 km/h. W drugiej połowie dnia stopniowo od zachodu będzie słabnąć. Wysoko w Karpatach porywy wiatru osiągną natomiast do 120 km/h, w Sudetach do 90 km/h, powodując zawieje i zamiecie śnieżne.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje „warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia”.
Ostrzeżenie II stopnia przewiduje „wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia”.
Gołoledź
Foto: Infografika PAP
