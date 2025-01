Ponadto na północnych krańcach Polski do dzisiejszego wieczora obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem: „W strefie nadmorskiej wystąpi dość silny i silny wiatr o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, południowo-zachodni i zachodni”.

Ostrzeżenia przed marznącymi opadami z systemu MeteoWarn

W dzisiejszym wpisie na portalu X IMGW informuje, że aktualne zagrożenia pogodowe śledzić można również na specjalnej mapie, dostępnej na stronie internetowej Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW. Są na niej zamieszczane, aktualizowane na bieżąco, automatyczne alerty nowcastingowe (przesyłane na bieżąco) z systemu MeteoWarn. Obecnie znaleźć tam można ostrzeżenia przed marznącymi opadami.

Alert RCB: „Dziś i jutro (14/15.01) opady marznącego deszczu i gołoledź”

Dziś rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, za pośrednictwem SMS, rozesłało alert ostrzegający przed opadami marznącego deszczu i gołoledzią: „Uwaga! Dziś i jutro (14/15.01) opady marznącego deszczu i gołoledź. Uważaj na drodze i chodniku. Możliwe utrudnienia komunikacyjne”. Alert trafił do mieszkańców 14 województw oraz części województwa małopolskiego (powiat miechowski i olkuski) i podkarpackiego (powiat niżański, stalowowolski, tarnobrzeski i Tarnobrzeg).

Prognoza synoptyczna IMGW: Marznące opady powodujące gołoledź

Ostrzeżenia przed mogącymi wystąpić we wtorek w wielu miejscach kraju marznącymi opadami, powodującymi gołoledź, IMGW zawarł również w swojej prognozie synoptycznej na tydzień od 13 do 19 stycznia. Wspominał w niej, że tego dnia na północnym-zachodzie kraju może padać śnieg, który szybko przechodzić będzie w śnieg z deszczem i deszcz. Opady przemieszczać będą się w głąb kraju, aby w nocy z wtorku na środę dotrzeć na południe, w rejon Karpat.