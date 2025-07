– W celu zwiększenia gotowości operacyjnej stan osobowy PSP został wzmocniony o dodatkowych 60 strażaków. Aktualnie nie ma potrzeby angażowania sił spoza województwa podkarpackiego – podał rzecznik KG PSP. W województwie lubelskim najwięcej interwencji było w powiatach hrubieszowskim, biłgorajskim i zamojskim. W tym województwie uszkodzonych zostało 28 dachów. W sumie ratownicy odnotowali 323 przypadki uszkodzonych dachów.

– Państwowa Straż Pożarna apeluje do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie burz i silnych wiatrów, śledzenie na bieżąco komunikatów meteorologicznych oraz ostrzeżeń Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – zwraca uwagę st. bryg. Karol Kierzkowski.

Ostrzeżenie wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Intensywne opady deszczu (do 140 mm) na terenie województw: opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i mazowieckiego - ostrzeżenia 3. stopnia, obowiązują od godz. 8, 7 lipca do godz. 8, 10 lipca.

Intensywne opady deszczu (do 130 mm) na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego - ostrzeżenia 2. stopnia, obowiązują od godz. 8, 7 lipca do godz. 20, 10 lipca.

Intensywne opady deszczu (do 100 mm) na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, lubelskiego i podkarpackiego - ostrzeżenia 1. stopnia, obowiązują od godz. 8, 7 lipca do godz. 20, 10 lipca.

Burze (opady deszczu do 40 mm, porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie grad) na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego i małopolskiego - ostrzeżenia 2. stopnia, obowiązują od godz. 12 do godz. 20, 8 lipca.

Burze (opady deszczu do 35 mm, porywy wiatru do 65 km/h, lokalnie grad) na terenie województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, opolskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego - ostrzeżenia 1. stopnia, obowiązują od godz. 12 do godz. 20, 8 lipca.

Ostrzeżenia hydrologiczne

Wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych (spowodowane prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu) na terenie województw: opolskiego, śląskiego i małopolskiego - ostrzeżenia 3. stopnia, obowiązują do godz. 10, 10 lipca.

Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (spowodowane prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu) na terenie województw: wielkopolskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego - ostrzeżenia 2. stopnia, obowiązują do godz. 10, 10 lipca.

Gwałtowne wzrosty stanów wody (spowodowane prognozowanymi opadami o charakterze burzowym) na terenie województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - ostrzeżenia 1. stopnia, obowiązują do godz. 22, 10 lipca.

Susza hydrologiczna (spowodowana niskimi przepływami wody) na terenie całego kraju - obowiązuje do odwołania.