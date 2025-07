Szkolenia z obsługi bezzałogowców w służbach mundurowych

Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef w MSWiA wskazuje, że szkolenia z obsługi tych maszyn realizowane są także w innych służbach mundurowych m.in. straży pożarnej, policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa (odbywają się w Ośrodku Szkolenia Bezzałogowych Systemów Powietrznych SOP).

W latach 2025-2027 szkolenia z obsługi bezzałogowców będą finansowane z Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami. Na ten cel zaplanowano 617 tys. zł w tym roku oraz po 310 tys. zł w latach 2026 i 2027 (środki te obejmują nie tylko szkolenia, ale także zakup sprzętu).

„Z uwagi na zwiększone potrzeby szkoleniowe pilotów BSP, przesłane przez jednostki terenowe, jednostki organizacyjne PSP szkolą swoich pilotów również w ośrodkach komercyjnych wyznaczonych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Zgodnie z danymi przekazanymi przez Komendę Główną PSP, jednostki organizacyjne PSP w 2024 r. wydatkowały na szkolenia z obsługi BSP 181 000 zł. W latach 2025-2027 planowane są wydatki w łącznej kwocie 1 650 000 zł, w tym: w 2025 r. – 500 000 zł, w 2026 r. – 745 000 zł, w 2027 r. – 405 000 zł.” – dodaje Wiesław Leśniakiewicz.

Przypomina on, że resort przygotował nowelizację ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw i wprowadzone zostały regulacje o możliwości zniszczenia, unieruchomienia albo przejęcia kontroli nad lotem bezzałogowca, „w przypadku gdy jest on wykorzystywany do działań niezgodnych z przepisami prawa”.