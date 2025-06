Jak długo trzeba przygotowywać taką operację wojskową jak uderzenie Izraela na Iran, patrząc z perspektywy wywiadu?

Jeżeli wiemy, że państwo Izrael jest zagrożone agresją innego kraju, to takie przygotowania są prowadzone permanentnie. Przygotowuje się plany ewentualnościowe, przez cały czas gromadzone są informacje, które co jakiś czas są aktualizowane. To jest trochę tak, jakbyśmy zapytali, od kiedy Polska interesuje się wywiadowczo tym, co się dzieje w Rosji czy na Białorusi. To jest proces stały.

W jaki sposób zbierane są informacje? Czym są OSINT i SIGINT?

SIGINT to wywiad radioelektroniczny. Uproszczając, zbierane są informacje, które pochodzą z systemów informatycznych i telekomunikacyjnych przeciwnika. OSINT to źródła ogólnie dostępne, słowem – biały wywiad.

Z filmów opublikowanych przez Mosad wynika, że w pierwszej fazie wojny na terenie Iranu operowały uzbrojone grupy dywersyjne, posiadające broń przeciwlotniczą. Jak mogły one przeniknąć na teren Iranu?

Iran jest olbrzymim państwem. Są rejony, po których przemieszczają się nomadowie. Oczywiście przy granicy z Irakiem tereny są zaminowane, ale nomadowie zapewne wiedzą, którędy przejść – oni podróżują pomiędzy dzisiejszym Irakiem a Afganistanem od wieków. To są tereny nie do skontrolowania, zatem przenikanie różnych grup z tego kierunku jest możliwe. Podobnie jak z Turcji, przez wysokie góry. Jest też Azerbejdżan, który blisko współpracuje z Izraelem i kupuje bardzo dużo specjalistycznego sprzętu wojskowego od tego państwa. A to przy wybrzeżu Iranu, jest więc możliwość przerzucania grup przez wodę. Nie ma szans, aby upilnować granice tak potężnego państwa jak Iran.