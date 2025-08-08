Friðrik Jónsson: Z Polską mamy zbieżne postrzeganie globalnych wyzwań

Czy widzi pan jakiegoś potencjalnego następcę wafli Prince Polo w osiągnięciu statusu kolejnego wielkiego hitu eksportowego z Polski do Islandii?

Pod tym względem Prince Polo wydaje się być nie do pobicia. To symbol solidnego miejsca polskiego biznesu w gospodarce Islandii. We wrześniu br. ten produkt polskiej firmy Olza z Cieszyna będzie miał 70. rocznicę swojego istnienia, jak również tę samą rocznicę jego obecności na naszym rynku, ponieważ od razu po uruchomieniu produkcji rozpoczęto eksport tych słodyczy do Islandii. Tak więc wyrosło już kilka pokoleń Islandczyków, dla których są one ważne, a ich obecność w sklepach całkowicie naturalna. Żartujemy sobie nawet, że tradycyjnym islandzkim jedzeniem nie jest baranina i ryby, tylko polskie Prince Polo popijane amerykańską Coca-Colą. Jego udział w rynku nie jest dziś tak potężny jak kiedyś, niemniej wciąż znaczący. Zapewne zależnie od czasu czy regionu mojego kraju lokalną popularność zdobywają sobie także inne produkty żywnościowe z Polski, a to za sprawą dużej społeczności Polaków zamieszkującej i pracującej w Islandii – w istocie to najliczniejsza mniejszość etniczna w kraju, obecnie licząca między 6 a 7 proc. populacji, co przekłada się na proporcję ok. 1/3 wszystkich przybyszów ze świata zamieszkujących tę wyspę. Warto wspomnieć, że pierwszą falę współczesnej polskiej emigracji do Islandii tworzyły głównie kobiety przybywające do pracy w przetwórniach rybnych w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Osiedliło się u nas lub co najmniej dłużej przebywało też sporo polskich nauczycieli muzyki. Wybitne zasługi dla islandzkiego sportu ma trener piłki ręcznej Bogdan Kowalczyk (czterokrotne mistrzostwo kraju ze stołeczną drużyną w latach 1980-1983, a z reprezentacją narodową występy na igrzyskach olimpijskich w 1984 i 1988 roku oraz na mistrzostwach świata w 1986 i 1990 roku – red.). Zaś osoby polskiego pochodzenia przybyłe w ostatnim ćwierćwieczu są zatrudnione we wszelkich branżach, jakie funkcjonują w Islandii, a przez nasz rynek pracy są cenione i pożądane.

Czy pana zdaniem ludzie przyjeżdżający z zagranicy do pracy w Islandii robią to także ze względu na warunki klimatyczne, coraz bardziej atrakcyjne wskutek powszechnego globalnego wzrostu temperatur?

Myślę, że ma to pewne znaczenie, jednak chciałbym w tym miejscu podzielić się obserwacją ogólniejszej natury. Osoby przybywające do nas na dłużej kierują się przede wszystkim nie podażą, czyli tym, co kraj ma im do zaoferowania, ale raczej popytem, czyli np. chęcią zdobycia pracy i w ten sposób zapewnienia sobie pewnego dobrobytu. W trudnych dla całej światowej gospodarki latach 2008-2009 zanotowaliśmy odpływ cudzoziemskiej siły roboczej, a gdy kryzys zaczął mijać, wśród pierwszych oznak tego był powrót pracowników, m.in. oczywiście Polaków. Co do wpływu klimatu na naszą atrakcyjność, to przypuszczam, że rzeczywiście ma to i będzie mieć pewne znaczenie w przyszłości. Również może to przyczynić się do rozwoju centrów danych, ponieważ serwerownie wymagają stabilnego dopływu energii oraz dobrych możliwości chłodzenia, a Islandia to zapewnia.

Jeśli ambasada posiada takie dane, to jaka jest liczebność i aktywność islandzkiej diaspory w Polsce?