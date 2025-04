Douglas Alexander: Wielka Brytania chce mocniej współpracować z Polską

Czy spodziewa się pan, że ETA (Electronic Travel Authorisation, elektroniczna autoryzacja podróży, od 2 kwietnia br. wymagana m.in. od turystów czy osób krótkotrwale odwiedzających Zjednoczone Królestwo w celach biznesowych – red.) silnie wpłynie na relacje gospodarcze pana kraju z UE?

Nie chcemy ponownego otwarcia kontrowersji na temat wolnego przepływu osób. ETA zapewni podróżnym proste przejście przez procedury związane z uzyskaniem zgody na wjazd, jednocześnie wzmacniając bezpieczeństwo naszych granic. Aplikowanie o ETA jest szybkie i łatwe. Większość wnioskodawców otrzymuje automatyczną decyzję w ciągu kilku minut od złożenia wniosku przez aplikację UK ETA.

Czy przychodzą panu na myśl znaczące przykłady związków pana rodzinnej Szkocji z Polską?

Jest wiele polsko-szkockich związków, są one głębokie i sięgają daleko w przeszłość. By skupić się na konkretnych osobach, jako przykład historyczny mogę podać pewnego XVII-wiecznego szkockiego kupca (Aleksandra Czamera, właśc. Alexandra Chalmersa – red.), który został… burmistrzem Warszawy. Z kolei w moich stronach w Szkocji znany był polski fryzjer męski, weteran II wojny światowej. Powodem do dumy jest to, że podczas tej właśnie wojny szkockiego wybrzeża strzegła 1. Dywizja Pancerna (gen. Maczka – red.). Podałem te przykłady w uznaniu naszej wspólnej przeszłości, ale także z wielką nadzieją spoglądam w przyszłość, gdzie drzemie wiele możliwości. Jedną z nich jest promocja szkockiej whisky, której do Polski trafia 45 mln butelek rocznie. Oprócz tego trunku wspomnę też o technologii morskich farm wiatrowych, w której Szkocja jest światowym liderem i w tym zakresie także możemy czerpać wspólne szkocko-polskie korzyści. Kolejnym polem współpracy jest obronność. Ostatnio dwukrotnie rozmawiałem z kierownictwem koncernu Babcock w Rosyth i jestem dumny z tego, że zarówno szkoccy, jak polscy pracownicy przyczyniają się do powstawania fregat, które będą pomagać w obronie m.in. Polski. Zatem czy to dzięki programowi budowy fregat, czy „offshore wind”, czy whisky – jestem pewien, że nasi przodkowie sprzed kilkuset lat, gdyby mogli to zobaczyć, byliby z nas zadowoleni.

Gdy studiowałem na uniwersytecie w Edynburgu, chodziłem do polskiego fryzjera, byłego wspaniałego żołnierza walczącego w polskich siłach zbrojnych podczas II wojny światowej. Był on członkiem klubu polskiego w tym mieście, które już na długo przed akcesją Polski do struktur europejskich miało liczną społeczność polską przybyłą tam kilkadziesiąt lat wcześniej. Zaś to co niewątpliwie rzuca się w oczy i cieszy na ulicach wielu szkockich miast dzisiaj to polskie delikatesy.