Polsko–Japońskie Forum Eksportowe 2025 szansą na mocniejsze więzy gospodarcze

- Forum Eksportowe w ramach Expo 2025 to dla Polski wyjątkowa okazja do pogłębiania relacji z Japonią, jednym z naszych najważniejszych partnerów gospodarczych w Azji. To przestrzeń, gdzie polskie firmy mogą bezpośrednio nawiązywać kontakty, budować zaufanie i prezentować swoje innowacyjne rozwiązania. Polskę i Japonię łączy etyka pracy, zaangażowanie i wspólna wizja zrównoważonego rozwoju. Wierzymy, że to Forum przyczyni się do tworzenia trwałych partnerstw opartych nie tylko na produktach, ale na wspólnych wartościach i długoterminowej współpracy – podkreślał w Osace Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii.

Sześć strategicznych branż

Podczas Forum zorganizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) szukano okazji do zawarcia nowych partnerstw w kluczowych sektorach polskiej gospodarki. A za takie uznano sześć strategicznych branż, w których upatruje się największego potencjału eksportowego znad Wisły do Kraju Kwitnącej Wiśni. Są to: medycyna i farmacja, sektor rolno-spożywczy (w tym agri-tech), kosmetyki, zielone technologie (wodór), gry wideo oraz IT i fintech.

– Japonia była jednym z pierwszych krajów, które dostrzegły potencjał transformującej się Polski na początku lat 90. XX wieku. Japońskie firmy, jak np. Toyota, odegrały kluczową rolę w rozwoju naszego przemysłu motoryzacyjnego – sektora, który do dziś pozostaje jednym z filarów polskiej gospodarki. Dziś ta współpraca wykracza daleko poza przemysł. Obejmuje również usługi, innowacje i rozwój talentów. Tysiące Polaków pracuje w firmach z japońskim kapitałem, tworząc mosty między naszymi krajami. To pokazuje, jak wielki potencjał drzemie w polskich specjalistach i jak ważną rolę odgrywają w równoważeniu naszych relacji gospodarczych – powiedział Andrzej Dycha, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu podczas otwarcia Forum.

Polska na Expo 2025

Polsko-Japońskie Forum Eksportowe to jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych organizowanych w ramach obecności Polski na Wystawie Światowej Expo 2025 w Osace. Forum stanowi naturalne przedłużenie misji Pawilonu Polski, w którym promowana jest innowacyjność polskich firm, potencjał technologiczny oraz gotowość do współpracy międzynarodowej. Od otwarcia, które nastąpiło 13 kwietnia, wraz z rozpoczęciem całego Expo, polski pawilon cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Już w pierwszych dniach maja liczba odwiedzających przekroczyła 100 tysięcy. Potwierdza to japońskie i światowe zainteresowanie Polską i jej ofertą gospodarczą.