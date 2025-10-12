Polska ze złotem na Expo w Osace za wystawę

Aktualizacja: 12.10.2025 23:11 Publikacja: 12.10.2025 22:30
Ceremonia wręczenia nagród BIE na Expo 2025 w Osace, 12 października 2025 r.
Chodzi o oficjalne nagrody dla uczestników Expo 2025 przyznawane przez Biuro Wystaw Światowych (The Bureau International Expositions – BIE). Odbywające się w japońskiej Osace Expo to największe i najważniejsze tegoroczne wydarzenie gospodarczo-kulturalne na świecie. Wystawa Światowa w Osace dobiega już jednak końca i zamknie swoje podwoje już jutro, 13 października 2025 r. Jednym z ostatnich jej akordów było wręczenie nagród dotyczących m.in. architektury i wnętrz (wystaw) pawilonów.
Ceremonię wręczenia nagród BIE Day, podczas której ogłoszono laureatów Oficjalnych Nagród Uczestników Expo 2025 zorganizowano w przeddzień zamknięcia wystawy światowej. Objęła ona również wręczenie Medali BIE, przyznawanych osobom, które wniosły szczególny wkład w sukces Expo oraz Nagrody BIE Cosmos.
Laureaci Oficjalnych Nagród Uczestników zostali wyłonieni przez międzynarodowe jury składające się z dziewięciu ekspertów z różnych dziedzin. Jury odwiedziło wszystkie pawilony międzynarodowe na Expo 2025, w tym Pawilon Polski, i to dwukrotnie podczas dwóch sesji – w maju i październiku 2025 r.
Zgodnie z różnorodnością pawilonów, uwzględniając ich wielkość i typ, nagrody przyznano w kilku kategoriach tj.:
– architektura i krajobraz (dla pawilonów samodzielnie zbudowanych),
– projekt zewnętrzny (dla pawilonów modułowych),
– projekt wystawy i rozwój tematu,
– zrównoważony rozwój.
Łącznie podczas ceremonii, która odbyła się w Expo Hall – Shining Hat, wręczono 45 nagród (złoto, srebro i brąz) oraz cztery nagrody za zrównoważony rozwój.
Pawilon Polski, który był zresztą jednym z najchętniej odwiedzanych podczas trwającego pół roku Expo, został doceniony. Jury przyznało mu I miejsce za projekt wystawy w kategorii pawilonów samodzielnie zbudowanych – Typ A, o powierzchni do 1500 m². Polska wyprzedziła w tej kategorii Filipiny i Austrię.
Expo to globalne wydarzenie, którego celem jest edukacja społeczeństwa, promocja postępu oraz wspieranie współpracy. To największe na świecie miejsce spotkań, gromadzące państwa, sektor prywatny, społeczeństwo obywatelskie oraz szeroką publiczność wokół interaktywnych wystaw, pokazów na żywo, warsztatów, konferencji i wielu innych wydarzeń o tematyce gospodarczej, turystycznej i kulturalnej.
W Expo w Japonii, które odbyło się na wybudowanej na wodach Zatoki Osaka sztucznej wyspie Yumeshima wzięło udział 170 uczestników, w tym 161 krajów i regionów oraz 9 organizacji międzynarodowych. Wystawę odwiedziło ponad 28 mln osób, z czego ponad 1,1 mln odwiedziło Pawilon Polski, za który, jak i całą obecność naszego kraju na Expo w Osace odpowiadała Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH). Hasłem przewodnim Polski na Expo było „Dziedzictwo, które napędza przyszłość”.
