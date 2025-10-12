Polska ze złotem na Expo w Osace za wystawę

Chodzi o oficjalne nagrody dla uczestników Expo 2025 przyznawane przez Biuro Wystaw Światowych (The Bureau International Expositions – BIE). Odbywające się w japońskiej Osace Expo to największe i najważniejsze tegoroczne wydarzenie gospodarczo-kulturalne na świecie. Wystawa Światowa w Osace dobiega już jednak końca i zamknie swoje podwoje już jutro, 13 października 2025 r. Jednym z ostatnich jej akordów było wręczenie nagród dotyczących m.in. architektury i wnętrz (wystaw) pawilonów.

Ceremonię wręczenia nagród BIE Day, podczas której ogłoszono laureatów Oficjalnych Nagród Uczestników Expo 2025 zorganizowano w przeddzień zamknięcia wystawy światowej. Objęła ona również wręczenie Medali BIE, przyznawanych osobom, które wniosły szczególny wkład w sukces Expo oraz Nagrody BIE Cosmos.

Oficjalne nagrody uczestników

Laureaci Oficjalnych Nagród Uczestników zostali wyłonieni przez międzynarodowe jury składające się z dziewięciu ekspertów z różnych dziedzin. Jury odwiedziło wszystkie pawilony międzynarodowe na Expo 2025, w tym Pawilon Polski, i to dwukrotnie podczas dwóch sesji – w maju i październiku 2025 r.

Zgodnie z różnorodnością pawilonów, uwzględniając ich wielkość i typ, nagrody przyznano w kilku kategoriach tj.: