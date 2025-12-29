Z tego artykułu się dowiesz: W których miejscach w Japonii obcokrajowcy stanowią już ponad 10 proc. mieszkańców?

Japońskie instytuty badawcze szacowały, że obcokrajowcy będą stanowić 10,8 proc. mieszkańców kraju do 2070 roku. Jednak analiza rejestrów mieszkańców, o której pisze agencja Kyodo wskazuje, że w wielu miejscach próg ten jest osiągany już teraz. Według stanu na styczeń 2025 roku w Japonii było 27 gmin, w których cudzoziemcy stanowili ponad 10 proc. mieszkańców. Na pierwszym miejscu w tym zestawieniu znajdowała się wieś Shimukappu w prefekturze Hokkaido, gdzie odsetek cudzoziemców wśród ogółu mieszkańców wynosił 36,6 proc.

Rekordowe tempo wzrostu liczby cudzoziemców w Japonii

Dane z rejestrów ludności dotyczących 1 892 gmin wskazują, iż większy odsetek cudzoziemców notuje się na terenach przemysłowych i turystycznych, a także w gminach, w których od dawna istniały skupiska mniejszości etnicznych.

W Shimukappu, w rejonie którego znajduje się górski kurort narciarski Tomamu, spośród 1 590 mieszkańców 582 to cudzoziemcy. W pięciu innych japońskich gminach odsetek cudzoziemców wynosi już ponad 20 proc. – dotyczy to m.in. wsi Akaigawa i miasteczka Kutchan w prefekturze Hokkaido, dzielnicy Ikuno w Osace oraz miasteczka Oizumi w prefekturze Gunma.