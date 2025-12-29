Aktualizacja: 29.12.2025 14:31 Publikacja: 29.12.2025 14:11
Czy już w 2040 roku co 10 mieszkaniec Japonii nie będzie Japończykiem?
Japońskie instytuty badawcze szacowały, że obcokrajowcy będą stanowić 10,8 proc. mieszkańców kraju do 2070 roku. Jednak analiza rejestrów mieszkańców, o której pisze agencja Kyodo wskazuje, że w wielu miejscach próg ten jest osiągany już teraz. Według stanu na styczeń 2025 roku w Japonii było 27 gmin, w których cudzoziemcy stanowili ponad 10 proc. mieszkańców. Na pierwszym miejscu w tym zestawieniu znajdowała się wieś Shimukappu w prefekturze Hokkaido, gdzie odsetek cudzoziemców wśród ogółu mieszkańców wynosił 36,6 proc.
Dane z rejestrów ludności dotyczących 1 892 gmin wskazują, iż większy odsetek cudzoziemców notuje się na terenach przemysłowych i turystycznych, a także w gminach, w których od dawna istniały skupiska mniejszości etnicznych.
W Shimukappu, w rejonie którego znajduje się górski kurort narciarski Tomamu, spośród 1 590 mieszkańców 582 to cudzoziemcy. W pięciu innych japońskich gminach odsetek cudzoziemców wynosi już ponad 20 proc. – dotyczy to m.in. wsi Akaigawa i miasteczka Kutchan w prefekturze Hokkaido, dzielnicy Ikuno w Osace oraz miasteczka Oizumi w prefekturze Gunma.
W Japonii są jednak również gminy, gdzie nie ma ani jednego cudzoziemca – taka sytuacja ma miejsce np. we wsi Nishimeya w prefekturze Aomori.
Z oficjalnych statystyk wynika, że pod koniec 2024 roku liczba cudzoziemców mieszkających w Japonii wynosiła 3,76 mln, o 350 tys. więcej niż rok wcześniej. Był to największy roczny wzrost liczby cudzoziemców w Japonii w historii prowadzenia takich statystyk.
Do lat 60-tych XX wieku liczba cudzoziemców w Japonii oscylowała w granicach 600 tysięcy. Wzrastać znacząco zaczęła w latach 90-tych, po zmianie przepisów imigracyjnych, które pozwalały osobom mającym japońskie korzenie uzyskiwać prawo do stałego pobytu w Japonii. Po okresowym zmniejszeniu liczby cudzoziemców w kraju w czasie światowego kryzysu gospodarczego z przełomu pierwszej i drugiej dekady XXI wieku oraz kolejnego spadku w okresie pandemii COVID-19, obecnie liczba cudzoziemców w Japonii weszła w trzecią fazę wzrostu.
Z danych japońskiego Narodowego Instytutu Badań nad Populacją i Bezpieczeństwem Socjalnym wynika, że do 2070 roku. W takim tempie odsetek cudzoziemców w Japonii ma osiągnąć 10 proc. ogółu populacji.
Jednak obserwowane obecnie trendy wskazują, że w rzeczywistości liczba cudzoziemców w Japonii rośnie szybciej od prognoz. Od 2022 roku Japonii będzie cudzoziemcem.
Kryzys demograficzny zagraża japońskiej gospodarce – liczba mieszkańców w wieku pozwalającym na aktywność zawodową (15-64 lata) między 2020 a 2040 rokiem ma zmniejszyć się o 15 milionów. Sytuacja jest już tak poważna, że nawet nagła zmiana trendów demograficznych nie pozwoli na to, by z niedoborem rąk do pracy poradzić sobie bez napływu imigrantów (przy czym rozwój sztucznej inteligencji może nieco zmniejszyć popyt na ludzką pracę).
Zmiany struktury narodowościowej kraju wywołują w Japonii poważną debatę społeczną. Rząd premier Sanae Takaichi zapowiedział zaostrzenie wymagań stawianych przed cudzoziemcami, którzy starają się o obywatelstwo lub prawo stałego pobytu w Japonii.
Jednak – jak zauważył cytowany przez Kyodo prof. Tsukasa Sasai, ekspert ds. demografii – Japonia nie poradzi już sobie bez cudzoziemców. – Japonia jest już społeczeństwem, które nie przetrwa bez koegzystencji z cudzoziemcami. Stworzenie środowiska, w którym cudzoziemcy będą mogli z powodzeniem być częścią (japońskiej) siły roboczej będzie korzystne dla japońskiego społeczeństwa – ocenił.
