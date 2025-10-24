1120 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 października 2025 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

1119 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 22 października 2025 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej