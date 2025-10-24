W weekend startuje kampania 2027, restart Tuska, w PiS walka buldogów

Aktualizacja: 24.10.2025 19:35 Publikacja: 24.10.2025 18:40
Faktyczny start kampanii przed wyborami do Sejmu w 2027 – tak zapowiada się polityczny, jesienny superweekend. PiS rozmawia w Katowicach o programie, ale ma własne problemy – nie tylko Konfederację i Brauna. PO jednoczy się z Nowoczesną i Inicjatywą Polska, Konfederacja i Braun na silnych pozycjach.
W piątek w Katowicach rozpoczął się kolejny kongres programowy PiS – kolejny, bo podobne partia Kaczyńskiego organizowała już w 2015 i 2019 r. – Z czym my tak naprawdę mamy do czynienia w ten weekend? – pyta retorycznie Michał Szułdrzyński. Michał Kolanko odpowiada wprost: – Realnie z początkiem przygotowań do kampanii parlamentarnej w 2027 r. Każda partia zaczyna na swój sposób. PiS rozmawia o planach, PO się jednoczy z Nowoczesną i Inicjatywą Polską. Ale i partia Tuska ma swój akcent programowy – w niedzielę – odpowiada Kolanko. Rozmówcy dyskutują o aktualnej sytuacji PiS, który musi rywalizować z Konfederacją i partią Grzegorza Brauna, ale ma też problemy wewnętrzne. – Buldogi wyszły spod dywanu – mówi Kolanko
Ogromna liczba uczestników konwencji PiS ma sprawiać wrażenie, że w Katowicach wykuwa się program...
W drugiej części programu komentatorzy rozmawiają o tym, co planuje partia rządząca – PO, a wkrótce (najpewniej) KO. Choć KO organizuje również panele programowe w weekend, to – jak zaznacza Szułdrzyński – „Donald Tusk powiedział, że on nie wierzy tak naprawdę w programy, że dzisiaj wygrywa się wybory emocjami”. Rozmowa w podcaście Wojewódzki&Kędzierski staje się próbą przywrócenia kontroli nad własnym przesłaniem i odbudowy zaufania bazy. – To był infotainment – mówi Szułdrzyński. – Tylko dla bazy – dodaje Kolanko. Rozmowa dotyczy też tego, czy w 2027 wróci temat jednej listy całej opozycji.
Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska p...
W kolejnej części podcastu Szułdrzyński i Kolanko analizują sytuację na prawo od PiS. – Doktryna Kaczyńskiego, że na prawo od niego ma być tylko ściana przestała obowiązywać – zauważa Kolanko. – Braun może być dla Tuska wygodnym straszakiem – dodaje Szułdrzyński. Sytuacja samej Konfederacji, Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena jest dla nich obecnie najbardziej wygodna. Bo teoretycznie mogą być partnerami w nowym rządzie zarówno PiS, jak i PO. – To Konfederacja chce być w 2027 rozdającym karty – zauważa Kolanko.
