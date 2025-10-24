Sondaż CBOS. Rekordowe poparcie dla partii Grzegorza Brauna

W hipotetycznych niedzielnych wyborach parlamentarnych najwięcej głosów zyskałaby Koalicja Obywatelska – wskazało ją 28,4 proc. ankietowanych. Na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 23,6 proc. pytanych.

Na trzecim miejscu podium plasuje się Konfederacja Wolność i Niepodległość z poparciem 10,9 proc. respondentów, ale za nią krok w krok podążą Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, którą wskazało 9,4 proc.

Daleko w tyle pozostaje Lewica z głosami 4,8 proc. pytanych i Razem – 4,2 proc.

Na kolejnych miejscach znaleźli się koalicjanci rządzącej Koalicji Obywatelskiej – tym razem Polska 2050 Szymona Hołowni nieznacznie wyprzedziła Polskie Stronnictwo Ludowe – oba ugrupowania uzyskały poparcie odpowiednio 2,3 proc. i 2,1 proc. ankietowanych.