Sondaż CBOS. Rekordowe poparcie dla partii Grzegorza Brauna

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska przed Prawem i Sprawiedliwością.

Publikacja: 24.10.2025 16:52

Europoseł Grzegorz Braun

Europoseł Grzegorz Braun

Foto: PAP, Piotr Polak

Agnieszka Kazimierczuk

W hipotetycznych niedzielnych wyborach parlamentarnych najwięcej głosów zyskałaby Koalicja Obywatelska – wskazało ją 28,4 proc. ankietowanych.  Na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 23,6 proc. pytanych. 

Na trzecim miejscu podium plasuje się Konfederacja Wolność i Niepodległość z poparciem 10,9 proc. respondentów, ale za nią krok w krok podążą Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, którą wskazało 9,4 proc. 

Daleko w tyle pozostaje Lewica z głosami 4,8 proc. pytanych i Razem – 4,2 proc.

Na kolejnych miejscach znaleźli się koalicjanci rządzącej Koalicji Obywatelskiej – tym razem Polska 2050 Szymona Hołowni nieznacznie wyprzedziła Polskie Stronnictwo Ludowe – oba ugrupowania uzyskały poparcie odpowiednio 2,3 proc. i 2,1 proc. ankietowanych. 

Inna partie wskazało 0,9 proc. pytanych. odpowiedzi „trudno powiedzieć” udzieliło 10,2 proc. a odmówiło odpowiedzi 3,2 proc. respondentów. 

Hipotetyczny rozkład głosów wyborców niezdecydowanych

CBOS przeprowadził także symulację rozkładu głosów osób niezdecydowanych lub tych, które odmówiły odpowiedzi.decydującym kryterium były cechy społeczno-demograficzne respondentów.

Premier RP, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Trzy wnioski dla Koalicji Obywatelskiej i Donalda Tuska z najnowszego sondażu

W tym przypadku nadal na pierwszym miejscu pozostaje Koalicja Obywatelska z poparciem 31,2 proc. pytanych, a za nią uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, wskazane przez 28,1 proc. ankietowanych. Oznacza to, że w tym przypadku to ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego zyskałoby najwięcej i zmniejszyło dystans do prowadzącej KO z 4,8 do 3,1 punktu procentowego. 

Kolejne partie także zyskują. Pozostająca na podium Konfederacja Wolność i Niepodległość uzyskałaby poparcie 9,9 proc. ankietowanych, a Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 9,9 proc. W przypadku obydwu wersji sondażu i w jednym, i w drugim przypadku partia Grzegorza Brauna uzyskała rekordowo wysokie poparcie. 

Według analiz CBOS Lewicę poparłoby 6,5 proc. respondentów, a Razem – 5,2 proc. Większy wzrost poparcia zanotowałoby Polskie Stronnictwo Ludowe, które wybrane by zostało przez 3,3 proc. ankietowanych, a Polskę 2050 wskazałoby 2,5 proc. pytanych. 

Na inną partię zagłosowałby 1 proc. respondentów. 

Pytani o  udział w wyborach, 62 proc. badanych zadeklarowało 99 proc. pewność, że wzięłoby w nich udział. 

Czytaj więcej

Donald Tusk w sejmowych ławach
Polityka
Nowy sondaż partyjny: KO wraca na pozycję lidera, sześć partii w Sejmie

Koalicja Obywatelska pnie się w sondażach

W ostatnich badaniach poparcia dla partii politycznych umacnia się prowadzenie Koalicji Obywatelskiej, choć dopiero w ostatnich badaniach przekracza ono poziom błędu statystycznego. 

W najnowszym, opublikowanym dziś sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej ugrupowanie kierowane przez premiera Donalda Tuska po raz pierwszy od dawna przekroczyła poziom 38 proc. poparcia.

Źródło: rp.pl, CBOS

