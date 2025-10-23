W konfrontacji premier jest znacznie ciekawszy niż podczas scen inscenizowanych, więc jeśli chce utrzymać poparcie, musi zmienić sposób komunikacji. Choć z jednego sondażowego wzrostu nie warto wyciągać nadmiernych wniosków, można zadać pytanie, czy ostatni wzrost nie wynika z aktywności premiera przy okazji dwulecia rządów KO?

Wniosek drugi: różnice w koalicji mogą stać się atutem, a nie źródłem awantur

Po drugie, widać, że wszystko może się jeszcze zdarzyć. Koalicja nie jest jeszcze skazana na oddanie władzy w 2027 r. I tak, jak w PiS już dziś można dostrzec przedwczesny tryumfalizm, tak też zbyt często po stronie koalicji 15 października widać defetyzm. Nie, wszystko jest jeszcze w grze, a dwa lata to naprawdę epoka. Ale pamiętać trzeba też, dlaczego w 2023 r. obecna koalicja dostała 11,5 mln głosów. Przekaz premiera był wtedy jasny – chcemy odsunąć PiS od władzy, więc jeśli masz poglądy prawicowe, głosuj na PSL, bardziej centrowe – na Polskę 2050, jeśli jesteś liberałem, wybierz KO, a jeśli bliżej ci do lewicy – są partie Czarzastego, Biedronia czy Zandberga. Masz szeroką paletę do wyboru, byle pokonać PiS.

Dziś tamta wielość stała się obciążeniem i źródłem napięć. Wspólna lista może pomóc uruchomić te pozytywne emocje z 15 października 2023 r. Ale to będzie wymagało partnerskiego traktowania koalicjantów i wzajemnego szacunku przy budowie jednej listy. Bo jeśli rodzić się będzie w bólach i atmosferze permanentnej awantury, wzajemnych oskarżeń i upokorzeń, wyborcom się to nie spodoba.

Wniosek trzeci: Kaczyński z Bąkiewiczem i Braunem to nie strach na wróble

Po trzecie zaś, Koalicja może zyskać na… dobrych wynikach Grzegorza Brauna. Jego coraz radykalniejsza, antyukraińska i antysemicka retoryka może pomóc w wygenerowaniu obywatelskiego zrywu. Negatywna kampania ma swoje ograniczenia, ale przypominanie patologii rządów PiS, kryzysu instytucjonalnego, kompletnego rozpadu wymiaru sprawiedliwości, które były ceną za to, że rząd PiS pokazywał sprawczość i spełniał obietnice wyborcze, w połączeniu z pokazaniem, że powrót PiS do władzy może mieć też twarz Brauna, może okazać się skuteczne. Jarosław Kaczyński wychwalał ostatnio Roberta Bąkiewicza, co tylko wystraszy umiarkowanych wyborców. Ale Kaczyński z Bąkiewiczem i Braunem to już mieszanka, która wyborcom może się nie spodobać.

Ale Donald Tusk nie może zapomnieć, że straszenie nie może całkowicie zastąpić pozytywnego przekazu.