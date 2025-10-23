Po co w banku centralnym nauczycielka niemieckiego – nie wiadomo, ale czy to znaczy, że żony prezydentów powinny emigrować z kraju za robotą? Chyba jednak nie bardzo mają inne wyjście. Po wyborze męża rezygnują z własnej pracy, choćby ją bardzo kochały.

Co z emeryturą pierwszej damy?

W 2021 r. ktoś dostrzegł, jak bardzo ta sytuacja jest niesprawiedliwa i postanowiono rzucić im coś na otarcie łez: teraz mają odprowadzane składki na ubezpieczenia emerytalne do ZUS-u naliczane od średniego wynagrodzenia. „Fakt” wyliczył, że jeszcze w tym roku na konto emerytalne nowej pierwszej samy, Marty Nawrockiej wpłynie ok. 8,6 tys. zł. Za czas całej kadencji ta suma może wynieść ok. 100 tys. zł. To z kolei przekłada się na emeryturę wyższą o ok. 500 zł. Gdyby jednak Nawrocka została w swojej dawnej pracy, płaciłaby wyższe składki i w przyszłości pobierałaby wyższe świadczenie.

Uznano jednak, że ustalenie jakiegoś wynagrodzenia dla pierwszej damy jest niepotrzebne. Podczas pełnienia zaszczytnej funkcji przez męża nachodzi się po marmurach, naje się tartinek na przyjęciach dyplomatycznych, to niech siedzi cicho. Nie ma litości dla dam nawet we własnym środowisku.