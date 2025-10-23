Petteri Orpo w rozmowie z „Politico” przekonuje jednak, że Ukraina powinna otrzymać możliwość rażenia celów w Rosji pociskami Tomahawk, ponieważ Władimir Putin „rozumie tylko siłę”.

- Jeśli chcemy zakończyć wojnę, musimy być tak samo silni, albo nawet silniejsi (niż Rosja) - przekonywał Orpo.

- Naprawdę mam nadzieję, że oni (Ukraińcy) będą w stanie uzyskać zdolności, których potrzebują, by uderzać w Rosję i bronić się - mówił Orpo pytany o to, czy Ukraina powinna otrzymać pociski Tomahawk. - Wiemy, że to sprawa między Zełenskim a USA i naprawdę mam nadzieję, że uda się znaleźć rozwiązanie – dodał.

Premier Finlandii Petteri Orpo: Ukraińcy powinni kupować głównie europejską broń z pożyczek finansowanych dzięki zamrożonym rosyjskim aktywom

W kontekście ewentualnego wykorzystania zamrożonych w Europie rosyjskich rezerw walutowych w celu pozyskania wsparcia wojskowego dla Ukrainy Orpo wyraził pogląd bliski stanowisku Francji, która stoi na stanowisku, że Kijów powinien wydać te pieniądze na broń wyprodukowaną w Europie. - Nie sądzę, by całkowita dowolność (wydania pożyczek udzielanych przy wykorzystaniu zamrożonych aktywów Rosji – red.) była najlepszym rozwiązaniem. Udzielamy pożyczek, więc potrzebujemy robić to przy dobrej współpracy... musimy wiedzieć, że wykorzystają te duże kwoty w odpowiedzialny sposób (w grę wchodzić może ok. 140 mld euro – red.) - stwierdził fiński premier. Jak dodał oznacza to, że – gdy jest taka możliwość - Ukraina powinna pozyskiwać z tych środków broń produkowaną w Europie. - Mam nadzieję, że będą mogli kupować więcej i więcej broni z Europy – powiedział Orpo.

- Ale wiemy, że nie mamy wszystkich zdolności i broni w Europie, których potrzebują. Więc rzeczywistość jest taka, że powinni mieć możliwość zakupu w USA, gdy jest to potrzebne – zastrzegł.